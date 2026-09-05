Dos heridos al chocar una motocicleta contra un turismo en Tenerife
Ambos sufrieron traumatismos de carácter moderado
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Santa Cruz de Tenerife
Un hombre y una mujer de 25 años resultaron heridos moderados a última hora de la tarde de este viernes tras chocar la motocicleta en la que iban con un turismo en la vía TF-5, en concreto en las inmediaciones del acceso a Guamasa y dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los dos ocupantes de la moto, que sufrieron ambos traumatismos de carácter moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Juan de Dios.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico en la vía y de realizar el atestado correspondiente.
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