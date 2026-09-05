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Dos heridos al chocar una motocicleta contra un turismo en Tenerife

Ambos sufrieron traumatismos de carácter moderado

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre y una mujer de 25 años resultaron heridos moderados a última hora de la tarde de este viernes tras chocar la motocicleta en la que iban con un turismo en la vía TF-5, en concreto en las inmediaciones del acceso a Guamasa y dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los dos ocupantes de la moto, que sufrieron ambos traumatismos de carácter moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Juan de Dios.

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Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico en la vía y de realizar el atestado correspondiente.

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