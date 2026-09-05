En estado grave un hombre que cayó con su vehículo a la azotea de una vivienda en Tenerife

Un hombre de 82 años se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente de tráfico este sábado en Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el hombre cayó con su vehículo a la azotea de una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Carretera Nueva La Corujera, en el municipio de Santa Úrsula.

El aviso fue dado a las 18:52 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Rescate y atención

Efectivos de Bomberos de Tenerife aseguraron el vehículo accidentado, que se encontraba volcado, y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo.

Por su parte, los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoraron y asistieron al afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Otros recursos

En el dispositivo desplegado también participaron la Policía Local, que realizó el atestado correspondiente y aseguró la zona, junto a los efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria y Guardia Civil, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, al igual que Protección Civil.