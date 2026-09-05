Detenidos un padre y su hijo por gestionar un punto de venta de drogas en Canarias

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, padre e hijo, como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales por gestionar supuestamente un punto de venta de sustancias estupefacientes en La Garita, en Telde (Gran Canaria).

La investigación llevaba varios meses en marcha a cargo del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Telde. Las pesquisas comenzaron después de que los agentes recibieran numerosas quejas vecinales relacionadas con la venta de drogas en la zona.

Durante la investigación, los policías consiguieron acreditar distintas operaciones presuntamente vinculadas con la distribución de estupefacientes. Asimismo, comprobaron que varias personas habían adquirido cocaína después de contactar con uno de los investigados.

A partir de los indicios recabados, los agentes solicitaron autorización judicial para entrar y registrar el domicilio investigado. El operativo se desarrolló el pasado 28 de agosto y en el interior de la vivienda se encontraban los dos hombres.

Más de 28.000 euros en diferentes drogas

Durante el registro, la Policía Nacional intervino 295,9 gramos de MDMA, 110,19 gramos de tusi, 13,20 gramos de cocaína, nueve pastillas de éxtasis, 216,3 gramos de polen de hachís y 25 gramos de marihuana.

Los agentes localizaron además 25,69 gramos de una sustancia pulverulenta amarilla, cuya composición se encuentra pendiente de análisis. La valoración inicial de las drogas incautadas supera los 28.000 euros en el mercado ilícito.

En el domicilio también fueron intervenidos 9.894 euros en efectivo, principalmente en billetes de diferente valor, así como dos básculas de precisión, numerosos envoltorios y bolsas empleados presuntamente para fraccionar las sustancias y varios utensilios con restos de droga.

Entre los objetos encontrados figura también una batidora con restos de una sustancia de color rosa.

Tras el registro, padre e hijo fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente. El juez decretó el ingreso en prisión provisional de uno de ellos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas