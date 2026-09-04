La Policía Autonómica detiene en Tenerife a dos mujeres reclamadas judicialmente

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido en el norte de Tenerife a dos mujeres reclamadas por la justicia, una de las cuales ha ingresado directamente en prisión acusada de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

La primera intervención se ha desarrollado en el municipio de La Victoria de Acentejo por parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Grupo de Denuncias e Investigación de la Oficina de Policía Judicial.

La mujer contaba con una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión para cumplir condena por la tentativa de robo con fuerza, así como tres reclamaciones de búsqueda, detención y presentación dictadas por diferentes órganos judiciales.

En otro dispositivo desplegado también en la zona norte de la isla, la Policía Autonómica ha localizado a una mujer de 45 años sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y presentación ante los tribunales.

Las fuerzas de seguridad instruyeron las correspondientes diligencias y la pusieron a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia de La Orotava.