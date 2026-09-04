En estado grave un motorista tras chocar contra un turismo en Tenerife
El hombre sufrió politraumatismos que le obligaron a ingresar en el hospital de la Candelaria
Un motorista se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente de tráfico en Tenerife.
Los hechos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, ocurrieron poco antes de las 16:30 horas en la Calle La Trujilla, Cabo Blanco, en el municipio de Arona.
La alerta informaba de una colisión entre un turismo y una motocicleta, por lo que se activaron de inmediato los recursos necesarios.
Atención sanitaria
A su llegada al lugar del incidente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al motorista, que presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.
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