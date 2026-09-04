El gas pimienta pasa de defensa a arma en robos violentos en Tenerife

El gas pimienta nació como un elemento de defensa personal, pero en Tenerife está apareciendo cada vez más asociado al otro lado de la violencia: el de quienes lo utilizan para atacar. Bandas dedicadas a los robos lo incorporan a sus asaltos junto a mazas, armas blancas y otros objetos para reducir la capacidad de reacción de sus víctimas y facilitar la huida e impedir cualquier mínima identificación.

La sucesión de casos ofrece una fotografía de este fenómeno. Un ejemplo se encuentra en un atraco ocurrido en Las Chafiras. Cuatro personas, una de ellas menor de edad y todas del área metropolitana, fueron detenidas por un robo violento en un restaurante de San Miguel de Abona. El grupo irrumpió armado con mazas, armas blancas y un spray de pimienta. Se apoderó de unos 1.500 euros y, durante la fuga, utilizó el aerosol contra los clientes que permanecían en la terraza.

Después, el pasado 22 de agosto, otro grupo protagonizó un asalto a una joyería del centro comercial Yumbo de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, a plena luz del día. El gas pimienta volvió a aparecer como recurso para apartar a una persona que trató de impedir la acción: el segurita del centro. Este y una empleada tuvieron que ser atendidos al sufrir irritaciones por el aerosol. Son dos episodios muy próximos en el tiempo en los que el producto deja de cumplir su finalidad original y pasa a utilizarse como instrumento ofensivo dentro de un robo.

Pero el fenómeno ya había dejado otra señal especialmente llamativa meses atrás. Durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, al menos 15 personas fueron atendidas después de ser rociadas con gas pimienta en plena zona de fiesta. Cinco necesitaron asistencia sanitaria, aunque los cuadros fueron leves. La Policía Local indicó que el aerosol se habría dispersado al aire para crear una nube que afectara a varias personas y señaló que actuaciones similares ya se habían producido en años anteriores.

En este último caso, además, la Policía Local relacionó la forma de actuar con posibles robos a personas afectadas por el gas, aunque no constaban denuncias por sustracciones entre los 15 atendidos.

La existencia de estos casos puede generar una duda evidente: si el gas pimienta se utiliza como arma en un delito, ¿cómo puede estar a la venta? La respuesta está en la propia regulación española. No todos los sprays de defensa personal son legales.

El reglamento de armas prohíbe, con carácter general, los sprays y dispositivos que desprendan gases o aerosoles, pero establece una excepción para determinados sprays de defensa personal que hayan recibido la correspondiente aprobación del Ministerio de Sanidad, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos.

Los productos autorizados pueden venderse en armerías y únicamente a personas mayores de edad. El comprador debe acreditar su identidad, que queda registrada. La normativa también prohíbe expresamente su comercialización por catálogo o mediante cualquier otro sistema de venta a distancia.

Por tanto, no basta con que un aerosol se anuncie como «spray de defensa». Tiene que ser uno de los productos autorizados oficialmente. El Ministerio de Sanidad mantiene un registro de los sprays cuya comercialización está permitida.

Esta distinción es importante porque un producto comprado legalmente puede tener después un uso completamente ilícito. La autorización se refiere al producto y a las condiciones de comercialización; no convierte en legítimo cualquier empleo que se haga de él.