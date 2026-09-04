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Detenido un joven de 21 años por vender hachís en una playa de Candelaria

La Guardia Civil lo arrestó como presunto autor de un delito contra la salud pública tras localizar droga, dinero en efectivo y una báscula de precisión

Un agente de la Guardia Civil

Un agente de la Guardia Civil / Guardia Civil

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil ha detenido en Candelaria, en Tenerife, a un joven de 21 años como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, después de ser sorprendido en una playa del municipio con más de una veintena de dosis de hachís preparadas y dispuestas para su posible venta.

La actuación se inició cuando los agentes realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana y observaron la actitud esquiva y nerviosa del varón al percatarse de la presencia policial.

Actitud nerviosa ante los agentes

Ante las sospechas generadas por su comportamiento, los agentes se entrevistaron con él y apreciaron que se incrementaba su estado de nerviosismo y excitación.

Tras su identificación, realizaron un registro de sus pertenencias y localizaron 21 dosis de hachís individualizadas y preparadas para su presunta venta, así como dinero en efectivo y otros utensilios relacionados con el tráfico de estupefacientes, como una báscula de precisión.

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El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

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