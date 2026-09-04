Arsenal de guerra a bordo en las costas de Canarias: intervienen un fusil de asalto y una ametralladora ligera para evitar "vuelcos" entre bandas

En una importante operación contra el tráfico internacional de estupefacientes, efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han interceptado en aguas del Atlántico, a unas 70 millas náuticas al sur de Gran Canaria, una embarcación semirrígida que transportaba 3.360 kilos de cocaína repartidos en 139 fardos. La intervención concluyó con el abordaje de la narcolancha y la detención de sus cinco tripulantes, de edades comprendidas entre los 21 y los 41 años.

Durante la inspección de la nave, los agentes hallaron un peligroso arsenal compuesto por un fusil de asalto y una ametralladora ligera. Según precisaron fuentes del Instituto Armado, este tipo de armamento bélico —de tenencia estrictamente prohibida a particulares— era utilizado por la tripulación para proteger la valiosa mercancía frente a posibles asaltos o "vuelcos" por parte de organizaciones criminales rivales.

La Guardia Civil intercepta 3.360 kilos de cocaína al sur de Gran Canaria / Guardia Civil

Persecución a alta velocidad y cargos penales

La interceptación se desencadenó cuando la patrullera de la Benemérita detectó la presencia de la semirrígida sospechosa de realizar actividades ilícitas. Al recibir las órdenes de alto, los ocupantes ignoraron los requerimientos y emprendieron una fuga a gran velocidad, aprovechando los motores de gran potencia que equipaba la narcolancha y realizando arriesgadas maniobras evasivas.

Pese a los intentos de huida, la pericia y el despliegue de los agentes permitieron mantener el control de la persecución hasta lograr neutralizar la nave, tomar el control de la estructura y arrestar a la totalidad de los ocupantes.

Calificación de los delitos imputados

Los cinco arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial acusados de la presunta comisión de cuatro delitos de extrema gravedad:

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