Susto de madrugada en Añaza: un incendio destruye el almacén de una administración pública en Santa Cruz
El amplio dispositivo de emergencias movilizado por el 112 dio por concluida la intervención sobre las tres y media de la madrugada tras controlar las llamas
Un aparatoso incendio en un almacén de grandes dimensiones perteneciente a una administración pública generó momentos de gran tensión durante la madrugada de este jueves, 3 de septiembre de 2026, en el barrio de Añaza, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Las llamas se originaron sobre la medianoche en una parcela con edificaciones situada en la Avenida Luis Celso García Guadalupe, activando la alerta en la sala del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 a las 00:23 horas.
Ante la magnitud del fuego y la proximidad de inmuebles residenciales, los agentes de la Policía Local de Santa Cruz y la Policía Nacional procedieron al desalojo preventivo de los vecinos que habitan en los edificios colindantes para garantizar su seguridad.
Extinción de las llamas y balance sanitario
En el dispositivo de emergencia participaron varias dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y voluntarios de Protección Civil:
- Asistencia sanitaria: A pesar de la densidad de la columna de humo y el tamaño de la nave afectada, el operativo sanitario no tuvo que atender a ninguna persona por lesiones o cuadros graves de inhalación de humo, retirándose las ambulancias del lugar a las 02:30 horas.
- Control y refresco de la zona: Los efectivos de Bomberos mantuvieron los trabajos de sofocación, ventilación y refresco de la estructura hasta dar por finalizada la intervención a las 03:30 horas.
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