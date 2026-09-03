Susto de madrugada en Añaza: un incendio destruye el almacén de una administración pública en Santa Cruz

Un aparatoso incendio en un almacén de grandes dimensiones perteneciente a una administración pública generó momentos de gran tensión durante la madrugada de este jueves, 3 de septiembre de 2026, en el barrio de Añaza, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. Las llamas se originaron sobre la medianoche en una parcela con edificaciones situada en la Avenida Luis Celso García Guadalupe, activando la alerta en la sala del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 a las 00:23 horas.

Ante la magnitud del fuego y la proximidad de inmuebles residenciales, los agentes de la Policía Local de Santa Cruz y la Policía Nacional procedieron al desalojo preventivo de los vecinos que habitan en los edificios colindantes para garantizar su seguridad.

Extinción de las llamas y balance sanitario

En el dispositivo de emergencia participaron varias dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y voluntarios de Protección Civil:

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