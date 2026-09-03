Sigue en directo el juicio del canario Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, por la difusión de un vídeo sexual

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio comparece este jueves, 3 de septiembre de 2026, ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria para afrontar el juicio oral por la presunta difusión no consentida de un vídeo de contenido sexual grabado durante el verano de 2023 en un club de playa de Amadores, en el municipio de Mogán.

El Ministerio Fiscal, que inicialmente solicitaba para el defensa dos años y medio de prisión por dos delitos contra la intimidad, ha anunciado que retirará la acusación contra el deportista si las dos mujeres afectadas reafirman ante la jueza el perdón formal que otorgaron durante la fase de instrucción.

Víctimas y acusados declararán por videoconferencia Tanto las dos denunciantes como los cuatro acusados prestarán declaración por videoconferencia durante la vista oral. En el caso de las víctimas, lo harán desde otra sala de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, acompañadas por un secretario judicial, mientras que Raúl Asencio y los otros tres procesados también comparecerán de forma telemática.

Presente la abogada de una de las víctimas Entre las personas que han accedido a la sala se encuentra también la abogada de una de las víctimas, que retiró la acusación particular durante la fase de instrucción tras el acuerdo alcanzado con Raúl Asencio.

Los abogados llegan a los juzgados sin hacer declaraciones Los abogados de los cuatro futbolistas acusados ya se encuentran a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a la espera de que se abra la sala donde está previsto el inicio de la vista oral. Ninguno de los letrados ha querido realizar declaraciones a los medios de comunicación. Abogados de la defensa entrando a los juzgados / E. D.