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Sigue en directo el juicio del canario Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, por la difusión de un vídeo sexual

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio en una imagen de archivo.

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio en una imagen de archivo. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

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Víctor de Castro

Johanna Betancor Galindo

Iván Morales

Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio comparece este jueves, 3 de septiembre de 2026, ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria para afrontar el juicio oral por la presunta difusión no consentida de un vídeo de contenido sexual grabado durante el verano de 2023 en un club de playa de Amadores, en el municipio de Mogán.

El Ministerio Fiscal, que inicialmente solicitaba para el defensa dos años y medio de prisión por dos delitos contra la intimidad, ha anunciado que retirará la acusación contra el deportista si las dos mujeres afectadas reafirman ante la jueza el perdón formal que otorgaron durante la fase de instrucción.

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