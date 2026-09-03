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Sigue en directo el juicio del canario Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, por la difusión de un vídeo sexual
Iván Morales
El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio comparece este jueves, 3 de septiembre de 2026, ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria para afrontar el juicio oral por la presunta difusión no consentida de un vídeo de contenido sexual grabado durante el verano de 2023 en un club de playa de Amadores, en el municipio de Mogán.
El Ministerio Fiscal, que inicialmente solicitaba para el defensa dos años y medio de prisión por dos delitos contra la intimidad, ha anunciado que retirará la acusación contra el deportista si las dos mujeres afectadas reafirman ante la jueza el perdón formal que otorgaron durante la fase de instrucción.
Víctimas y acusados declararán por videoconferencia
Tanto las dos denunciantes como los cuatro acusados prestarán declaración por videoconferencia durante la vista oral. En el caso de las víctimas, lo harán desde otra sala de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, acompañadas por un secretario judicial, mientras que Raúl Asencio y los otros tres procesados también comparecerán de forma telemática.
Presente la abogada de una de las víctimas
Entre las personas que han accedido a la sala se encuentra también la abogada de una de las víctimas, que retiró la acusación particular durante la fase de instrucción tras el acuerdo alcanzado con Raúl Asencio.
Los abogados llegan a los juzgados sin hacer declaraciones
Los abogados de los cuatro futbolistas acusados ya se encuentran a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a la espera de que se abra la sala donde está previsto el inicio de la vista oral. Ninguno de los letrados ha querido realizar declaraciones a los medios de comunicación.
El Madrid toma medidas con Asencio y le abre expediente
El Real Madrid ya ha tomado medidas ante el episodio protagonizado por Raúl Asencio el pasado 16 de agosto en Gran Canaria. Según ha informado Melchor Ruiz en la Cadena COPE, el club blanco ha abierto un expediente disciplinario al defensa por los hechos, tal y como contempla el régimen interno de la entidad.
Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial después de ser interceptado en un control preventivo en San Bartolomé de Tirajana. El futbolista dio 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba y 0,88 en la segunda, frente al límite de 0,25 mg/l. La cifra supera además el umbral de 0,60 mg/l establecido para que la conducción bajo los efectos del alcohol constituya delito.
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