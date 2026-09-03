Incautadas 31 plantas de marihuana en una vivienda de Gran Canaria

La Policía Local y la Guardia Civil han incautado en una vivienda de Santa Brígida (Gran Canaria) 31 plantas de marihuana, en una entrada y registro que se realizó este jueves.

La inspección, ejecutada en la zona de Cuevas del Guanche, se inicia tras una inspección de la Policía en el domicilio. Al constatar lo que había en el interior, los agentes dieron aviso a la Guardia Civil de San Mateo, que la mañana de este jueves se personó en la vivienda para realizar la inspección.

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Plantas de marihuana decomisadas en una vivienda de Santa Brígida / E. D.

En el interior, los intervinientes hallaron 31 plantas de cannabis que inmediatamente decomisaron.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas