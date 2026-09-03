Incautadas 31 plantas de marihuana en una vivienda de Gran Canaria
Policía Local y Guardia Civil hallan el cannabis en una vivienda de Cuevas del Guanche
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Policía Local y la Guardia Civil han incautado en una vivienda de Santa Brígida (Gran Canaria) 31 plantas de marihuana, en una entrada y registro que se realizó este jueves.
La inspección, ejecutada en la zona de Cuevas del Guanche, se inicia tras una inspección de la Policía en el domicilio. Al constatar lo que había en el interior, los agentes dieron aviso a la Guardia Civil de San Mateo, que la mañana de este jueves se personó en la vivienda para realizar la inspección.
En el interior, los intervinientes hallaron 31 plantas de cannabis que inmediatamente decomisaron.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
- Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el litoral de Santa Cruz de Tenerife
- El palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez: 'En el CD Tenerife está quien quiere
- La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín
- Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)
- Ten-Bel, la ciudad de vacaciones de Tenerife que los vecinos resucitan a golpe de escoba y cizalla
- Un hombre de 65 años resulta herido tras caer desde un edificio a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife
- Doble rol para Pau Fernández