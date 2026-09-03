Herido un hombre de 61 años tras ser atropellado en Santa Cruz de Tenerife
El afectado sufrió un traumatismo craneal de carácter moderado
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Un hombre de 61 años ha resultado herido este jueves, 3 de septiembre, tras ser atropellado en la calle Álvaro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerfe.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 17:20 horas y, en ese momento, activaron los recursos de emergencia necesarios.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado a su llegada. El hombre presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Policía Local que reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.
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