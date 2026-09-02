Tres personas heridas tras la colisión de un furgón y un turismo en la TF-5 en La Orotava
El accidente tuvo lugar este domingo a primera hora de la mañana, a la altura del kilómetro 37 de la autopista en dirección norte
Tres hombres resultaron heridos de diversa consideración este domingo tras la colisión por alcance entre un furgón y un turismo en la autopista TF-5, en el municipio de La Orotava, Tenerife.
El accidente se produjo alrededor de las 7:11 horas, a la altura del kilómetro 37 de la TF-5, en dirección norte, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Tras recibir la alerta, el 112 activó los recursos necesarios para atender a los afectados. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar dos ambulancias de soporte vital básico.
Tres hombres trasladados al hospital
El personal sanitario asistió a tres personas heridas como consecuencia del accidente.
Uno de los afectados, un hombre, presentaba inicialmente una dolencia de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
Los otros dos heridos eran hombres de 59 y 62 años. El primero presentaba una dolencia de carácter leve, mientras que el segundo sufrió diversos traumatismos también de carácter leve. Ambos fueron trasladados igualmente al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
La Guardia Civil reguló el tráfico
La Guardia Civil también intervino en el dispositivo desplegado tras el accidente. Los agentes se encargaron de regular la circulación en la zona y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la colisión.
El incidente se produjo a primera hora de la mañana en una de las principales vías de comunicación del norte de Tenerife.
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