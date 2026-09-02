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Rescatan a una senderista de 74 años tras sufrir una caída en La Palma

La mujer fue trasladada al centro de salud con un traumatismo en la pierna

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una senderista de 74 años ha tenido que ser rescatada este miércoles tras sufrir una caída en La Palma y resultar herida.

En concreto, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la mujer se cayó sobre las 15:15 horas en una zona de costa del Sendero Caldera del Agua con La Zarza, en el municipio de Garafía.

Efectivos de Bomberos de La Palma y Medio Ambiente accedieron hasta la afectada y le prestaron la primera atención. Posteriormente, procedieron a su rescate y la trasladaron hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia.

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Por su parte, el personal sanitario asistió a la senderista, que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, y la trasladó en la ambulancia al Centro de Salud de Los Llanos de Aridane.

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