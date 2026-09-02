Rescatan a una senderista de 74 años tras sufrir una caída en La Palma

Una senderista de 74 años ha tenido que ser rescatada este miércoles tras sufrir una caída en La Palma y resultar herida.

En concreto, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la mujer se cayó sobre las 15:15 horas en una zona de costa del Sendero Caldera del Agua con La Zarza, en el municipio de Garafía.

Efectivos de Bomberos de La Palma y Medio Ambiente accedieron hasta la afectada y le prestaron la primera atención. Posteriormente, procedieron a su rescate y la trasladaron hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia.

Por su parte, el personal sanitario asistió a la senderista, que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, y la trasladó en la ambulancia al Centro de Salud de Los Llanos de Aridane.