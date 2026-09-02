Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el litoral de Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 44 años de edad ha sido hallado sin vida durante la mañana de este domingo, 2 de agosto de 2026, en una zona rocosa de la Playa del Muerto, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. El aviso inicial fue recibido a las 09:21 horas en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, alertando de la presencia de una persona inmóvil en el litoral.

Dada la complejidad y el difícil acceso del enclave rocoso, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife desplazados al lugar requirieron la intervención de medios aéreos para poder efectuar la recuperación del cuerpo.

Evacuación aérea e investigación de los hechos

Con la preceptiva autorización de los agentes de la Policía Nacional, se activó la dotación del helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES):

Maniobra de rescate: La aeronave del GES izó el cuerpo del afectado y lo evacuó por aire hasta el cercano muelle de Añaza.

La aeronave del GES izó el cuerpo del afectado y lo evacuó por aire hasta el cercano muelle de Añaza. Certificación del fallecimiento: En el punto de aterrizaje esperaba una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal médico únicamente pudo confirmar el fallecimiento del varón.

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En el operativo de emergencia colaboraron efectivos de la Policía Local, mientras que agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de instruir las correspondientes diligencias y custodiar el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial.