Un hombre de 65 años resulta herido tras caer desde un edificio a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife

Un varón de 65 años de edad ha resultado herido de carácter moderado en la madrugada de este domingo, 2 de agosto de 2026, tras sufrir una caída desde un edificio hacia la vía pública en el barrio de Añaza, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife. El incidente se registró exactamente a las 02:55 horas en la Rambla de Añaza, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias atendió la alerta telefónica.

Tras registrar y clasificar el suceso, el coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) dio la orden de activar y enviar de inmediato una ambulancia de soporte vital básico hasta la dirección indicada.

Asistencia sanitaria y despliegue policial

A su llegada a la zona, el personal asistencial del SUC prestó la primera atención médica al herido, confirmando que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores. Una vez estabilizado en el lugar de la precipitación, el afectado fue trasladado en la unidad sanitaria al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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En la resolución de la emergencia intervinieron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, cuyos agentes colaboraron activamente con el equipo médico, aseguraron la zona del suceso e instruyeron las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída.