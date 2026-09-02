Herida una motorista tras sufrir una colisión con un turismo en Tenerife
La afectada sufrió policontusiones de carácter moderado
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Una motorista ha resultado herida este miércoles, 2 de septiembre, tras sufrir un chocar contra un turismo mientras circulaba por la carretera general de Santa Cruz - La Laguna, en las inmediaciones de la Vuelta de los Pájaros.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente tuvo lugar a las 16:08 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
El personal sanitario asistió a la afectada, que presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.
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