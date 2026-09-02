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Herida una motorista tras sufrir una colisión con un turismo en Tenerife

La afectada sufrió policontusiones de carácter moderado

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / Cecoes

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una motorista ha resultado herida este miércoles, 2 de septiembre, tras sufrir un chocar contra un turismo mientras circulaba por la carretera general de Santa Cruz - La Laguna, en las inmediaciones de la Vuelta de los Pájaros.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente tuvo lugar a las 16:08 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal sanitario asistió a la afectada, que presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.

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