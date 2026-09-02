Detenido en Santa Cruz de Tenerife con 49 dosis de crack ocultas bajo el asiento del coche

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre de 21 años como presunto autor de un delito contra la salud pública después de ser sorprendido con 49 dosis de crack preparadas presuntamente para su venta.

La actuación tuvo lugar durante un dispositivo de prevención del consumo y tráfico de sustancias estupefacientes desarrollado en el barrio de Los Gladiolos, en una zona próxima al albergue municipal, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.

49 dosis de crack ocultas en el vehículo

Los agentes dieron el alto a un vehículo durante el dispositivo. El único ocupante del coche mostró, según la Policía, una actitud «nerviosa y evasiva», lo que llevó a los agentes a realizar las comprobaciones oportunas.

Durante el registro del vehículo localizaron una pequeña cartera escondida bajo el asiento del conductor. En su interior había numerosos envoltorios individuales que contenían una sustancia de color blanquecino.

En total, los agentes intervinieron 49 dosis, con un peso aproximado de 10,20 gramos. La Policía señala que la forma en la que estaba distribuida la sustancia, en dosis individuales, resulta compatible con su presunta comercialización al menudeo.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y, posteriormente, puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Dispositivos contra el tráfico de drogas en Santa Cruz

La Policía Nacional mantiene dispositivos de prevención, vigilancia y control en diferentes espacios de Santa Cruz de Tenerife en los que el tráfico minorista de estupefacientes puede tener especial incidencia tanto en la seguridad ciudadana como en colectivos considerados socialmente vulnerables.

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En este caso, la intervención se produjo en una zona de Los Gladiolos próxima al albergue municipal, dentro de uno de estos operativos destinados a prevenir el consumo y la distribución de sustancias estupefacientes.