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Detenido en Granadilla tras golpear y amenazar de muerte a un hombre para robarle una cadena de oro

La joya sustraída a la víctima, que acababa de salir de una joyería, está valorada en más de 1.800 euros

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial / GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil ha detenido en Granadilla de Abona, Tenerife, a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, después de que supuestamente agrediera y amenazara de muerte a un hombre para robarle una cadena de oro.

Los hechos fueron denunciados por la víctima, que explicó a los agentes que el asalto se produjo cuando acababa de salir de una joyería. Según su relato, un varón se acercó a él y le propinó varios puñetazos antes de intimidarlo con amenazas de muerte.

El presunto autor habría terminado arrancándole del cuello una cadena de oro valorada en más de 1.800 euros, para después huir del lugar.

La investigación permitió identificar al sospechoso

Tras recibir la denuncia, agentes del Puesto Principal de Granadilla de Abona iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

Los investigadores recopilaron los datos aportados por la víctima y practicaron diferentes pesquisas que permitieron reunir información y documentación sobre el supuesto autor.

Con los indicios obtenidos durante la investigación, los agentes consiguieron identificar al sospechoso, que fue localizado y detenido pocos días después de producirse el robo.

Numerosos antecedentes por hechos similares

El detenido cuenta, según la Guardia Civil, con numerosos antecedentes por hechos similares.

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Una vez finalizada la investigación, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, junto con las diligencias instruidas por los agentes.

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