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Custodiado en Tenerife un remolcador interceptado con tres toneladas de cocaína

Sus ocho tripulantes han sido detenidos

Un remolcador interceptado con droga en aguas de Canarias, atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

Un remolcador interceptado con droga en aguas de Canarias, atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

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Un remolcador interceptado con droga en aguas de Canarias, atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife / EFE/ Miguel Barreto

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Policía y la Guardia Civil han interceptado en el Atlántico, en aguas próximas a Canarias, un remolcador con bandera panameña cargado con más de 3.300 kilos de cocaína, según han informado a EFE fuentes de la investigación este miércoles.

El barco, de nombre GT Victory, está ya bajo custodia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y sus ocho tripulantes, detenidos, han sido conducidos a Las Palmas de Gran Canaria a la espera de lo que decida el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso.

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En el registro del remolcador, las fuerzas de seguridad españolas han descubierto 139 fardos de droga, con un peso total de 3.361 kilos.

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