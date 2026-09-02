La Audiencia Nacional confirma 80.000 euros de fianza para uno de los implicados en la criptoestafa canaria de FX Winning

La Audiencia Nacional ha confirmado la fianza de 80.000 euros impuesta al empresario alemán Robin Tassilo Laurer por su presunta implicación en la estafa piramidal orquestada a través de FX Winning, que privó a miles de inversores de criptomonedas de sus ahorros. La plataforma contaba con clientes de todo el mundo, pero su sede se encontraba en un local de coworking situado en la calle Torres, en Las Palmas de Gran Canaria. Desde ahí, los sospechosos habrían logrado engañar a unas 15.000 personas y perpetrar un fraude que asciende a más de 500 millones de euros.

El auto dictado el 5 de agosto por la Sala de lo Penal rechaza el recurso presentado por el supuesto implicado y avala la cuantía para solicitar la situación de libertad provisional. El recurrente, de 42 años y nacionalidad alemana, tachó la cantidad fijada para salir de prisión de "excesiva" al considerar que no valora sus circunstancias económicas personales.

En concreto, el presunto coautor de la estafa alegó que la resolución no identificó los bienes que integran su patrimonio actual, ni cuáles son sus ingresos efectivos o los activos líquidos de los que dispone, para considerar asumible el pago.

Naturaleza del delito

Según esta parte, carece de inmuebles y no dispone de activos financieros de especial relevancia, ni de inversiones, participaciones sociales o recursos líquidos que le permitan afrontar la fianza. Interesó así la fijación de un importe "sensiblemente inferior" que se adecúe a su "verdadera capacidad económica y patrimonial", pero que se mantenga el resto de medidas acordadas.

El tribunal recuerda que la cuantificación del depósito exige un doble baremo. Por un lado, debe tener presente la naturaleza del delito y las circunstancias de la persona, de forma que tenga un efecto disuasorio de la sustracción de la acción de la justicia. Y, por otro, debe respetar el principio de proporcionalidad que impide que la fianza sea inasequible y haga ilusoria la situación de la libertad provisional.

El investigado manifestó que carece de inmuebles y no dispone de activos financieros relevantes

La Sala determina que es el propio investigado quien debe acreditar su capacidad económica y demostrar que el pago se encuentra fuera de sus posibilidades. En especial, añade, cuando sus manifestaciones no concuerdan con el auto dictado el 3 de julio por la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que desestimó sus pretensiones.

Dónde están los perjudicados por FX Winning. / ED

La resolución previa señala que Tassilo era el encargado de recibir y canalizar parte de los fondos obtenidos de forma ilícita en el fraude operado por la mercantil de Hong Kong FX Winning Limited. Para el juez instructor, la actividad económica del investigado es muy relevante, pues figura como apoderado en una de las cuentas de The Secret Tours y jugó un papel clave en el manejo de criptomonedas. Junto a él, se encuentra el principal sospechoso, David Merino, que permaneció tres años en paradero desconocido antes de ser detenido en un centro comercial de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Los investigadores comprobaron y reflejaron en el atestado que en las cuentas bancarias revisadas se recibieron, al menos, 2.698.043 euros procedentes de los clientes perjudicados por el fraude. Al analizarlas, observaron que el alemán habría recibido en concepto de "nómina" un total de 17.339 euros en pagos recurrentes a lo largo de 2021 y 2022, así como 13.430 euros en el año 2023.

Titular de cuentas

Además, el instructor evidenció una "muy relevante operativa económica" al actuar como titular en CoinPayments, una de las pasarelas utilizadas para mover dinero en la red. Habría enviado 6.439 bitcoins a wallets de Merino, lo que equivaldría a 594 millones de euros provenientes de disposiciones realizadas por numerosas víctimas.

Las autoridades imputan por tanto a Tassilo el haber puesto a disposición de la organización criminal una cuenta de usuario en la plataforma con múltiples direcciones para recibir las criptomonedas de los clientes. Además, habría recibido al menos seis millones de bitcoins por esa vía.

La Sala concluye que desempeñó una "muy relevante operativa económica" dentro de la organización

Todo ello "pone en duda la pretendida insolvencia ahora alegada por el recurrente para hacer frente a la fianza interesada, que en ningún caso a la vista de lo expuesto puede ser considerada desproporcionada ni arbitraria", concluye la Sala. De esta forma, confirma el auto en todos sus términos y declara de oficio las costas procesales.

El dispositivo, que operaba como una estafa piramidal, prometía a los ahorradores beneficios constantes, rentabilidades seguras y una revolución tecnológica en los mercados financieros. Al frente del proyecto se encontraba David Merino, un canario de 42 años que supuestamente dirigió el entramado junto al cubano Rafael Brito Cutie.

FX Winning logró atraer en apenas tres años a más de 15.000 inversores de una treintena de países, que cayeron en una trampa con la que percibían beneficios inmediatos mientras el dinero fluía con la incorporación de nuevos clientes. Parecía un negocio seguro, hasta que la empresa dejó de ser capaz de hacer frente a los pagos y los clientes vieron cómo sus ganancias se esfumaban.

Cinco detenidos

A la vista de ello, el magistrado ordenó la detención de cinco personas en la isla de Gran Canaria el 25 de junio de 2025. Se trataba del círculo de confianza de Merino dentro de la organización y dos de ellos ingresaron en la cárcel de forma provisional: Juan Faber Esquivel y Robin Tassilo Laurer. Este último quedó más adelante en situación de libertad con la imposición de la fianza recurrida.

El papel de Juan Faber en la trama que operaba desde el Archipiélago habría sido crucial como CEO de la sociedad We Are Turbo, una firma sin registro mercantil que operó como brazo comercial de la plataforma en España. Mediante dicha estructura, habría gestionado la captación de nuevos inversores y el ingreso de fondos por transferencias bancarias y pagos en efectivos.

Inmuebles de alto standing

Aunque la UCO no cuantifica wallets a su nombre, el empresario habría actuado como testaferro para ocultar la verdadera titularidad de la sociedad principal de inversión. Sus cuentas personales y societarias recibieron fondos de los perjudicados, que después fueron redirigidos a otras vinculadas a The Secret Tours.

Mientras tanto, Merino habría huido a Dubái en 2022, cuando saltó el fraude. Según los investigadores, controló más de 4.000 bitcoins y 3,3 millones de euros en transferencias bancarias y utilizó sociedades pantalla tanto en Canarias como en el extranjero.

Parte del capital fue a parar a la compra de inmuebles de alto standing en Miami, con una inversión de 10 millones de dólares en bienes adquiridos a través de una mercantil de la que posee el 45% de las acciones. También en Canarias se sigue el rastro a la adquisición de una vivienda de casi un millón de euros y una embarcación.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas