Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeMotorista fallecido en TenerifeReal Madrid - CB CanariasPrecio de la gasolina en CanariasPlan Renove de electrodomésticosPetite LorenaEstanques vacíos de Anaga, riesgo para las pardelasPrecio gasolina
instagramlinkedin

Atropello en el sur de Tenerife: un hombre resulta herido tras ser alcanzado por un vehículo en Arona

El Centro Coordinador de Emergencias 112 movilizó el dispositivo asistencial tras recibir el aviso a última hora de la noche en el sur de Tenerife

Cecoes atendiendo una emergencia

Cecoes atendiendo una emergencia / 112 Canarias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre, del que no han trascendido más datos de filiación, ha resultado herido de carácter moderado tras ser víctimas de un atropello en la carretera TF-66, dentro del término municipal de Arona. El accidente se produjo concretamente a la altura del kilómetro 3 en torno a las 22:11 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la llamada de auxilio.

Tras registrar y valorar la llamada de emergencia, el coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ordenó la activación inmediata y el despliegue de una ambulancia sanitarizada hacia el punto indicado.

Asistencia médica y control de la vía

A su llegada al lugar del suceso, el personal sanitario del SUC procedió a la valoración inicial del afectado, confirmando que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Tras ser inmovilizado y atendido sobre el terreno, el paciente fue trasladado en la ambulancia sanitarizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para su observación y atención especializada.

Noticias relacionadas

Paralelamente, los gestores del 112 activaron a los efectivos de la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron en el tramo afectado de la TF-66 para regular la circulación, garantizar la seguridad del personal sanitario e instruir el atestado correspondiente que permita esclarecer las causas del siniestro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
  2. Hallan el cadáver de un hombre en un barranco junto a la Vía de Ronda en La Laguna
  3. La Laguna avisa sobre los bonos comercio: sanciones a los establecimientos en los que se detecten irregularidades
  4. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absuelve a tres personas acusadas de estafa y blanqueo de capitales
  5. Canarias tendrá que esperar para sacar el abrigo: la Aemet prevé un otoño más cálido y con menos lluvias de lo habitual
  6. Christian Gomis aterriza en el CD Tenerife y apuntala una extensa lista de atacantes: 11 futbolistas para cuatro puestos en la alineación
  7. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife exporta su esencia al Carnaval de Notting Hill por primera vez
  8. La Policía Local de Santa Cruz, sin instrucciones para sancionar tuk-tuk y patinetes

Atropello en el sur de Tenerife: un hombre resulta herido tras ser alcanzado por un vehículo en Arona

Atropello en el sur de Tenerife: un hombre resulta herido tras ser alcanzado por un vehículo en Arona

Moeve Fútbol Zone 2x01: El cierre de mercado de fichajes de verano, en directo

El sobrecoste de la estación de bombeo de El Puertito demora la puesta en pleno funcionamiento de la depuradora comarcal del Valle de Güímar

El sobrecoste de la estación de bombeo de El Puertito demora la puesta en pleno funcionamiento de la depuradora comarcal del Valle de Güímar

El restaurante de Tenerife donde sentirte como en Italia: pizzas caseras, pasta y platos tradicionales

El restaurante de Tenerife donde sentirte como en Italia: pizzas caseras, pasta y platos tradicionales

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: un propietario no puede negarse a ser presidente de la comunidad sin un motivo justificado y podría enfrentarse a estas consecuencias legales

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: un propietario no puede negarse a ser presidente de la comunidad sin un motivo justificado y podría enfrentarse a estas consecuencias legales

Miles de ovejas sustituyen a los cortacéspedes en las plantas solares: España ya prueba esta solución

Miles de ovejas sustituyen a los cortacéspedes en las plantas solares: España ya prueba esta solución

Papas mayo: la clásica ensalada chilena de patata con mayonesa que acompaña los asados

Papas mayo: la clásica ensalada chilena de patata con mayonesa que acompaña los asados

Descubre la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,275 euros el litro hoy miércoles 2 de septiembre

Descubre la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,275 euros el litro hoy miércoles 2 de septiembre
Tracking Pixel Contents