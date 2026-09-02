Atropello en el sur de Tenerife: un hombre resulta herido tras ser alcanzado por un vehículo en Arona
El Centro Coordinador de Emergencias 112 movilizó el dispositivo asistencial tras recibir el aviso a última hora de la noche en el sur de Tenerife
Un hombre, del que no han trascendido más datos de filiación, ha resultado herido de carácter moderado tras ser víctimas de un atropello en la carretera TF-66, dentro del término municipal de Arona. El accidente se produjo concretamente a la altura del kilómetro 3 en torno a las 22:11 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la llamada de auxilio.
Tras registrar y valorar la llamada de emergencia, el coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ordenó la activación inmediata y el despliegue de una ambulancia sanitarizada hacia el punto indicado.
Asistencia médica y control de la vía
A su llegada al lugar del suceso, el personal sanitario del SUC procedió a la valoración inicial del afectado, confirmando que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Tras ser inmovilizado y atendido sobre el terreno, el paciente fue trasladado en la ambulancia sanitarizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para su observación y atención especializada.
Paralelamente, los gestores del 112 activaron a los efectivos de la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron en el tramo afectado de la TF-66 para regular la circulación, garantizar la seguridad del personal sanitario e instruir el atestado correspondiente que permita esclarecer las causas del siniestro.
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