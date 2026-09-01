Localizada y rescatada una joven de 25 años desaparecida en el Macizo de Anaga

La Policía Nacional ha localizado y rescatado a una joven de 25 años que había sido denunciada como desaparecida en el Macizo de Anaga, en Tenerife. La mujer, que presentaba necesidades médicas urgentes, fue encontrada en el interior de un barranco próximo al túnel de acceso a Taganana, en la zona conocida como El Bailadero.

La desaparición había sido denunciada por un familiar el pasado 20 de agosto, lo que llevó a los agentes especializados a activar de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de casos. Desde el primer momento, los expertos clasificaron la desaparición como "inquietante", una categoría que se aplica cuando existen circunstancias que pueden poner en grave riesgo a la persona desaparecida, ya sea por las características de la desaparición o por sus circunstancias personales o necesidades médicas.

La Policía Nacional coordinó el dispositivo con la Sala del 112, que permitió determinar que la joven podría encontrarse en la zona de Anaga. Sin embargo, en ese momento no se disponía de información precisa sobre su localización exacta ni sobre su estado de salud.

Ante esta situación, además de los efectivos policiales, se desplazó hasta la zona una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Una búsqueda complicada por la orografía de Anaga

El dispositivo comenzó en las inmediaciones del túnel de acceso a Taganana y El Bailadero, una zona especialmente complicada para las labores de búsqueda debido a la orografía escarpada del terreno.

A las dificultades propias del relieve se sumaron la niebla característica de Anaga y la falta de luz, que complicaron todavía más el trabajo de los agentes.

Después de descartar diferentes posibles ubicaciones, los efectivos centraron la búsqueda en un barranco. Fue entonces cuando escucharon la voz de la joven entre la maleza, lo que permitió localizar finalmente el punto exacto en el que se encontraba.

Los agentes pudieron acceder hasta ella junto a los sanitarios, que realizaron una primera valoración de su estado.

Salieron del barranco por sus propios medios

El delicado estado de salud de la joven y las dificultades para desplazarse por la pendiente hicieron especialmente compleja la evacuación.

Finalmente, los agentes y los sanitarios optaron por salir del barranco hasta la carretera por sus propios medios, sin esperar la intervención de un equipo especializado de rescate.

Una vez fuera de la zona, la joven recibió una primera asistencia sanitaria y fue estabilizada antes de ser trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde continuó recibiendo atención médica.

La intervención permitió así localizar con vida a la joven después de un dispositivo desarrollado en una de las zonas de Tenerife con una orografía más compleja para este tipo de operaciones.