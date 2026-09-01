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Muere un motorista en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife

El hombre, de 57 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los sanitarios, pero no pudieron revertirla

Efectivos de emergencia en el lugar del accidente.

Efectivos de emergencia en el lugar del accidente. / E. D.

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un motorista ha fallecido este martes, 1 de septiembre, en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife (TF-5).

La alerta fue recibida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias a las 15:44 horas y, en ella, se informaba sobre una colisión entre un turismo y una moto en la salida de la playa del Socorro, en el municipio de Los Realejos.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia y dio las indicaciones necesarias al alertante para comprobar el estado del afectado. Al encontrarse en parada cardiorrespiratoria, le explicó mediante teleasistencia cómo realizar maniobras de reanimación hasta la llegada de los recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Colas originadas por el accidente.

Vehículos parados a causa del accidente. / E. D.

Asistencia

A la llegada del personal sanitario, este confirmó que el afectado, un hombre de 57 años, permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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Otros recursos

En el dispositivo desplegado también participaron la Guardia Civil, que reguló el tráfico en la vía y realizó las diligencias correspondientes; el Servicio de Conservación de Carreteras, que realizó tareas de limpieza en la calzada, y efectivos de Bomberos de Tenerife, que colaboraron con el resto de recursos.

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