Una colisión en la autopista del norte de Tenerife genera fuertes retenciones en la vía
El accidente, que afecta a un coche y una moto, se produjo en la salida de la playa de El Socorro
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V. C.
Santa Cruz de Tenerife
Un accidente ocurrido durante la tarde de este martes en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) está generando fuertes retenciones en la vía.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias, el siniestro se produjo entre un coche y una moto, en la salida de la playa de El Socorro, en Los Realejos.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado los equipos de emergencia, entre los que se encuentran efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Bomberos de Tenerife.
El 112 pide precaución a los conductores.
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