Asesinato en Tenerife: ingresa en prisión el hombre detenido por matar a otro de un corte en el cuello en Las Américas

El hombre detenido como presunto autor del asesinato de otro en el Sur de Tenerife durante la tarde del pasado jueves ingresó en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron en las proximidades de los centros comerciales Verónicas, en la zona de Playa de las Américas, en el municipio de Arona, como adelantó El Día.

La víctima, de nacionalidad gambiana, falleció en la jornada del domingo cuando permanecía ingresado en un centro hospitalario con una herida de extrema gravedad en el cuello.

A disposición judicial

El arresto como presunto autor del asesinato es un ciudadano de origen marroquí, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial el pasado sábado.

El magistrado titular de la plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona, Nelson Díaz Frías, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del mencionado hombre, según confirmó el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En aquel momento, el juez le atribuyó un delito de tentativa de homicidio o asesinato, puesto que el agredido todavía seguía con vida.

Sin embargo, al día siguiente falleció el varón subsahariano, por lo que la calificación de la infracción penal cambió y se convirtió en un episodio de asesinato.

Hechos

El suceso ocurrió a las 15:30 horas del pasado jueves en las inmediaciones de la zona de ocio nocturno de Verónicas y la Avenida Rafael Puig Llivina.

Tres hombres, un gambiano, un marroquí y un británico, caminaban por la vía pública. En un momento dado, entre los dos primeros se produjo un enfrentamiento.

Y el magrebí atacó al subsahariano con un arma blanca u objeto cortante. Le provocó un profundo tajo en el cuello. En estado muy grave, la víctima fue trasladada en una ambulancia a Urgencias de Hospiten Sur, en Playa de las Américas.

Arrestos

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del ciudadano marroquí, que es una persona conocida entre miembros de las fuerzas de seguridad, así como del británico.

Ambos fueron trasladados a los calabozos de la Comisaría del Sur, desde donde fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Según las fuentes consultadas, los investigadores, la Fiscalía y la autoridad judicial llegaron a la conclusión de que el hombre británico no participó en la agresión mortal, ni como autor material ni como inductor.

Juicio con Jurado

Por esa razón, aunque fue apresado, ante el magistrado actuó como testigo de la muerte violenta.

Debido a las características del hecho, este asunto será juzgado en su momento por un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La investigación del caso es realizada por agentes del Grupo de Delitos contra las Personas de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Sur de Tenerife.