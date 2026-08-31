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Rescatan a un hombre que se cayó en un charco en Buenavista del Norte

El afectado sufrió policontusiones de carácter moderado

Panorámica de Buenavista del Norte.

Panorámica de Buenavista del Norte. / El Día

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha tenido que ser rescatado por los bomberos este lunes tras caerse en el Charco del Rayo, en Buenavista del Norte.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 12:46 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos de Bomberos accedieron hasta el afectado, le prestaron la primera atención y procedieron a su rescate en una camilla nido.

El personal sanitario asistió al afectado tras el rescate, un hombre de 42 años que presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital del Norte.

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En el dispositivo desplegado también participaron la Guardia Civil y la Policía Local.

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