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La Policía Nacional evita que un hombre salte al vacío desde la décima planta de un hotel en Puerto de la Cruz

El hombre se encontraba en la cornisa de una zona restringida al público situada al otro lado de un cristal de la terraza-bar del hotel

Panorámica del Puerto de la Cruz

Panorámica del Puerto de la Cruz / E. D.

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han conseguido evitar que un varón salte al vacío desde la décima planta de un hotel en Puerto de la Cruz.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 9 de agosto, cuando los agentes fueron comisionados para dirigirse a un hotel del centro del municipio portuense debido a que un varón amenazaba con precipitarse desde la terraza del décimo piso.

Una vez en el lugar, los agentes observaron que se trataba de la zona de terraza-bar del hotel delimitada con un cierre perimetral de cristal de aproximadamente un metro de altura, al otro lado del mismo, en la cornisa de una zona restringida al público, se encontraba un varón en un estado de gran nerviosismo, amenazando con precipitarse al vacío a los componentes de los servicios médicos de urgencias que se encontraban ya en el lugar intentando disuadirle de sus intenciones.

Actuación de los agentes

Los funcionarios intervinientes intentaron hablar y aproximarse cuidadosamente al varón para alejarlo de la zona de peligro, siendo infructuoso en un primer momento, ya que el mismo rechazaba cualquier acercamiento mientras realizaba varios amagos para saltar.

Es tras esto, y visto el riesgo real que corría su vida, que los agentes, con una serenidad admirable, consiguieron establecer con el varón un vínculo de confianza que resultó decisivo. Mantuvieron una conversación prolongada durante aproximadamente tres horas, logrando finalmente que desistiera de su propósito y abandonara voluntariamente la cornisa para colocarse en un lugar seguro, siendo ayudado y acompañado en todo momento por los policías.

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Gracias a la apremiante y coordinada actuación de los agentes de la Policía Nacional se consiguió evitar el fatal desenlace y poner a salvo al ciudadano, que fue traslado al Hospital Universitario de Canarias.

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