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Dos heridos al chocar un turismo y una moto en Barranco Grande

Uno de los afectados por la colisión es un menor de 16 años

Cecoes

Cecoes / CEDIDO POR 112 CANARIAS

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Dos personas han resultado heridas este lunes en una colisión entre un coche y una moto en Santa Cruz de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que puntualiza que uno de los afectados es menor de edad.

Los hechos han sucedido poco antes de las 10.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta sobre la colisión entre una moto y un automóvil en la TF-28, a la altura de Barranco Grande.

Los heridos son un hombre de 38 años que presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado y que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y un menor de 16 años, con una lesión de carácter leve y trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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Por su parte, agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.

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