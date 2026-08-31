Dos heridos al chocar un turismo y una moto en Barranco Grande
Uno de los afectados por la colisión es un menor de 16 años
Dos personas han resultado heridas este lunes en una colisión entre un coche y una moto en Santa Cruz de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que puntualiza que uno de los afectados es menor de edad.
Los hechos han sucedido poco antes de las 10.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta sobre la colisión entre una moto y un automóvil en la TF-28, a la altura de Barranco Grande.
Los heridos son un hombre de 38 años que presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado y que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y un menor de 16 años, con una lesión de carácter leve y trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Por su parte, agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.
- Confirmado por la Inspección de Trabajo: la Seguridad Social estudia adelantar la jubilación de camioneros y transportistas tras este informe
- Luto en La Laguna: suspenden las fiestas del Camino Tornero por la muerte repentina de un corredor
- Accidente múltiple en la autopista del Sur de Tenerife: tres heridos tras la colisión de dos coches y una moto en la TF-1 a su paso por Arona
- Un delantero procedente del Schalke 04, rumbo al CD Tenerife
- Vecinos de Cuesta Piedra reclaman las escrituras de sus viviendas tras décadas de espera
- El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
- Del partido de fútbol a los calabozos: Detenido en Tenerife por insultar, amenazar y golpear a policías locales
- Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: un vehículo cae por un barranco y evacúan grave a un varón de 75 años