Hallan el cadáver de un hombre en un barranco junto a la Vía de Ronda en La Laguna

El cadáver de un hombre fue localizado este lunes por la tarde en un barranco situado junto a la Vía de Ronda (TF-13), en La Laguna, en el entorno de Barrio Nuevo y La Verdellada.

Los recursos de emergencia comenzaron a desplazarse hasta la zona antes de las 18.00 horas. En el lugar se encontraban varias patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos de Bomberos de Tenerife con una unidad de rescate y una ambulancia.

El cuerpo sin vida fue recuperado por especialistas de Bomberos de Tenerife. Tras confirmarse el fallecimiento, hasta el enclave acudieron también agentes de la Brigada de Policía Judicial y de la Policía Científica, además de un médico forense para realizar el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, donde se le practicará la autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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Por el momento, no han trascendido la identidad del hombre ni más detalles sobre cómo se produjo el suceso.