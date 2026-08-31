Hallan el cadáver de un hombre en un barranco junto a la Vía de Ronda en La Laguna
Los servicios de emergencia acudieron al entorno de Barrio Nuevo y La Verdellada, donde intervinieron Bomberos de Tenerife, Policía Judicial y Policía Científica
El cadáver de un hombre fue localizado este lunes por la tarde en un barranco situado junto a la Vía de Ronda (TF-13), en La Laguna, en el entorno de Barrio Nuevo y La Verdellada.
Los recursos de emergencia comenzaron a desplazarse hasta la zona antes de las 18.00 horas. En el lugar se encontraban varias patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos de Bomberos de Tenerife con una unidad de rescate y una ambulancia.
El cuerpo sin vida fue recuperado por especialistas de Bomberos de Tenerife. Tras confirmarse el fallecimiento, hasta el enclave acudieron también agentes de la Brigada de Policía Judicial y de la Policía Científica, además de un médico forense para realizar el levantamiento del cadáver.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, donde se le practicará la autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.
Por el momento, no han trascendido la identidad del hombre ni más detalles sobre cómo se produjo el suceso.
- Confirmado por la Inspección de Trabajo: la Seguridad Social estudia adelantar la jubilación de camioneros y transportistas tras este informe
- Luto en La Laguna: suspenden las fiestas del Camino Tornero por la muerte repentina de un corredor
- Accidente múltiple en la autopista del Sur de Tenerife: tres heridos tras la colisión de dos coches y una moto en la TF-1 a su paso por Arona
- Un delantero procedente del Schalke 04, rumbo al CD Tenerife
- Vecinos de Cuesta Piedra reclaman las escrituras de sus viviendas tras décadas de espera
- El futuro Puerto Colón tendrá una plaza, nuevos accesos y más espacios de ocio
- Del partido de fútbol a los calabozos: Detenido en Tenerife por insultar, amenazar y golpear a policías locales
- La metamorfosis americana de los gemelos tinerfeños Díaz Graham