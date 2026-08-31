Cinco heridos tras el choque de dos vehículos en el acceso a Costa del Silencio, en el sur de Tenerife

Cinco personas resultaron heridas de diversa consideración tras la colisión de dos coches registrada en la Carretera a Las Galletas (TF-652), en el acceso a Costa del Silencio, en el municipio de Arona, Tenerife. El accidente tuvo lugar durante la noche del domingo 30 de agosto, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La alerta fue recibida por el CECOES 112 a las 23:11 horas, momento en el que se activaron los recursos necesarios para atender a las personas afectadas y garantizar la seguridad en la zona del siniestro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Local y personal del Servicio de Conservación de Carreteras.

Un hombre de 51 años, herido de carácter moderado

El dispositivo sanitario movilizado por el SUC estuvo compuesto por una ambulancia sanitarizada y dos ambulancias de soporte vital básico. Los equipos asistenciales atendieron a cinco personas después de valorar su estado en el lugar del accidente.

Entre los afectados se encuentra un hombre de 51 años, que presentaba inicialmente un traumatismo de carácter moderado. Tras recibir asistencia, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

También resultó herida una niña de dos años, que sufrió un corte de carácter leve. La menor fue evacuada al Hospital Quirón Costa Adeje para recibir atención médica.

En el mismo centro sanitario fue atendida una mujer de 67 años, que presentaba un traumatismo leve, así como otra mujer de 32 años, también con lesiones de carácter leve.

Una quinta mujer, de 31 años, fue trasladada por una ambulancia de Salvaser a un centro sanitario. La información facilitada por el 112 no concreta el alcance de las lesiones que presentaba esta afectada.

La Policía Local reguló el tráfico

Además de la intervención sanitaria, la emergencia requirió la actuación de los servicios de seguridad y conservación de la carretera.

La Policía Local de Arona se encargó de regular el tráfico en la zona afectada por el accidente y de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias de la colisión.

Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras intervino para señalizar el área del siniestro y retirar los elementos que dificultaban la circulación, con el objetivo de recuperar las condiciones de seguridad de la vía.