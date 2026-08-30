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Del partido de fútbol a los calabozos: Detenido en Tenerife por insultar, amenazar y golpear a policías locales

El arrestado, de 23 años, se negó a identificarse ante los agentes, que tuvieron que pedir refuerzos ante la tensión y actitud hostil de un grupo de personas

Imagen de archivo de policías locales de Arona

Imagen de archivo de policías locales de Arona / El Día

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un joven pasó de jugar un partido de fútbol en una plaza de Tenerife a estar en unos calabozos, tras ser detenido por presuntamente insultar, amenazar y golpear a varios policías locales.

Todo empezó cuando el ahora arrestado, de 23 años, se negó a identificarse ante los agentes, que tuvieron que pedir refuerzos de otras patrullas ante la tensión y el clima de hostilidad que se generó por varias personas que se hallaban en el lugar.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del pasado viernes en la plaza del barrio de El Fraile, en el municipio de Arona.

Quejas vecinales

Algunos ciudadanos llamaron al cuerpo de seguridad poco antes de la medianoche, ya que en ese momento en la referida plaza un grupo de personas jugaba al fútbol, mientras que otras escuchaban música a gran volumen o gritaban de forma constante, por lo que no podían descansar.

Y, supuestamente, no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en esa parte de la localidad en las últimas semanas.

Según indicaron personas que se hallaban por dicho enclave, en primer lugar llegó una patrulla de policías locales.

Prohibición

Los dos primeros policías accedieron a la plaza y, al detectar a un joven que seguía jugando a la pelota, le dijeron que estaba prohibido hacerlo en la plaza.

Ante la insistencia del joven, de nacionalidad nigeriana, uno de los agentes le solicitó en varias ocasiones que se identificara, ya que iba a denunciarlo. Sin embargo, el citado vecino no quiso darle su documentación ni dar su nombre y apellido.

Entre otras cosas, le dijo al funcionario: ¿"Quién cojones te crees tú que eres?", "tú estás a mi servicio", "calvo de mierda, no me aguantas un uno a uno".

Apoyo

Otros jóvenes que se hallaban por la zona apoyaban al hombre subsahariano, por lo que poco después llegaron otras tres patrullas a la plaza.

En un momento dado, el ahora investigado también hizo gestos de dar puñetazos y patadas a los dos primeros agentes. Por esa razón, uno de los chicos que estaban con él le pidió que se tranquilizara.

Después, cuando en el lugar ya había ocho policías locales, le volvieron a pedir que se identificara, pero el joven nigeriano se puso más agresivo e, incluso, trató de marcharse del lugar.

Forcejeo

Uno de los agentes lo intentó agarrar por el brazo, por lo que entre ambos hubo un forcejeo. Ante la resistencia, los funcionarios tuvieron que reducirlo y ponerle los grilletes.

Pero, cuando lo metían en el vehículo radiopatrulla, otro de los presentes intentó agredir a un policía, aunque, al final, no llegó a hacerlo.

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Al final, el joven subsahariano fue trasladado hasta los calabozos del puesto principal de la Guardia Civil de Playa de las Américas.

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