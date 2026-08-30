Hombre de 26 años herido grave tras ser atropellado en la autopista TF-1 de Arona

Un hombre de 26 años resultó herido de carácter grave este domingo tras ser atropellado en la autopista TF-1, a su paso por el municipio tinerfeño de Arona.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso a las 07.26 horas, informando del atropello de una persona en la citada vía. Tras la alerta, se movilizaron los recursos sanitarios y de seguridad.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, el personal sanitario atendió al afectado, que presentaba una fractura grave en un miembro inferior, salvo complicaciones.

Una vez estabilizado, el herido fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello, mientras que operarios del Servicio de Conservación de Carreteras colaboraron en el dispositivo y realizaron las labores de limpieza de la calzada.