Accidente de tráfico en Adeje: un menor resulta herido tras colisionar un patinete y un coche en la Avenida de España
El Centro Coordinador de Emergencias 112 gestionó el aviso a primera hora de la tarde de este domingo en la vía adejera
Un menor de edad ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un accidente de tráfico durante la tarde de este domingo, 30 de agosto de 2026, en el municipio de Adeje, al sur de Tenerife. El suceso se produjo a las 15:21 horas en la Avenida de España, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió un aviso informando de una colisión entre un turismo y un patinete.
Tras clasificar la llamada de auxilio, el coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó de inmediato una ambulancia de soporte vital básico, que se desplazó con celeridad hasta el lugar referenciado.
Asistencia médica y atestado policial
A su llegada al punto del accidente, el personal sanitario del SUC valoró y prestó la primera asistencia al menor, constatando que presentaba un traumatismo de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en la unidad de soporte vital básico hasta las instalaciones del Hospital Universitario Hospiten Sur.
En el operativo de emergencia intervinieron asimismo agentes de la Policía Local de Adeje, quienes se hicieron cargo de regular la circulación en la zona e instruyeron las correspondientes diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.
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