Accidente múltiple en la autopista del Sur de Tenerife: tres heridos tras la colisión de dos coches y una moto en la TF-1 a su paso por Arona
El Centro Coordinador de Emergencias 112 gestionó la alcoholemia y la colisión a primera hora de la mañana de este domingo en la principal vía del sur tinerfeño
Tres personas han resultado heridas de diversa consideración tras registrarse una colisión múltiple durante la mañana de este domingo, 30 de agosto de 2026, en la autopista TF-1, a la altura del punto kilométrico 69, en el término municipal de Arona. El suceso tuvo lugar a las 06:35 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias comenzó a recibir llamadas de alerta informando de un accidente en el que se vieron implicados dos turismos y una motocicleta.
Ante el alcance del siniestro, el técnico sectorial del Consorcio de Bomberos de Tenerife movilizó a sus efectivos para asegurar el tramo de vía afectado y colaborar estrechamente con el personal médico en la atención a las víctimas.
Balance de heridos y limpieza de la calzada
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el punto del accidente una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico, cuyo personal valoró y asistió a tres ocupantes:
- Varón con fractura moderada: Atendido de una fractura en un miembro, fue evacuado en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
- Varón con cervicalgia leve: Evaluado en el lugar de los hechos por dolores cervicales de carácter leve.
- Mujer con patologías leves: Asistida por el personal sanitario al presentar afectaciones de carácter leve.
En la resolución del incidente participaron patrullas de la Guardia Civil, cuyos agentes se encargaron de regular la circulación e instruir el correspondiente atestado de tráfico. Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras intervino en la retirada de restos de la calzada y la limpieza del firme para restablecer la seguridad plena de la vía.
- Confirmado por la Inspección de Trabajo: la Seguridad Social estudia adelantar la jubilación de camioneros y transportistas tras este informe
- Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla
- Luto en La Laguna: suspenden las fiestas del Camino Tornero por la muerte repentina de un corredor
- Una banda asalta una joyería a plena luz del día en Santa Cruz de Tenerife y usan gas pimienta como arma
- El mensaje tranquilizador de Cervera tras la derrota del CD Tenerife: 'Que todos los partidos que pierda sean así
- Tenerife almacena magma en una cámara a 10 kilómetros de profundidad bajo Pico Viejo: 'Mide varios kilómetros cúbicos
- Primera derrota de la temporada: el Tenerife cae ante el Sporting en el Heliodoro
- Santa Cruz, el punto negro de las inundaciones de Tenerife: el barranco de Almeyda y Tahodio suman 117 millones en indemnizaciones