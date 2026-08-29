Luto en La Laguna: suspenden las fiestas del Camino Tornero por la muerte repentina de un corredor

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en coordinación con la Comisión de Fiestas del Camino Tornero, ha acordado suspender de forma inmediata la totalidad de los actos festivos programados para este fin de semana tras el fallecimiento repentino de un participante en el VIII Trail Las Fuentes, celebrado este sábado, 29 de agosto de 2026.

La suspensión afecta de manera directa a la ceremonia de entrega de medallas y trofeos de la propia carrera por montaña, así como a las actividades lúdicas y culturales que estaban previstas en este enclave del municipio lagunero.

Suspensión de eventos deportivos y condolencias oficiales

La trágica noticia ha obligado también a reorganizar el calendario deportivo municipal previsto para la jornada dominical:

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