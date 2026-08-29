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Luto en La Laguna: suspenden las fiestas del Camino Tornero por la muerte repentina de un corredor

La corporación municipal suspende la agenda festiva en el enclave lagunero tras el fallecimiento del participante durante el desarrollo de la prueba de montaña

Panorámica de La Laguna desde Camino Torneo

Panorámica de La Laguna desde Camino Torneo / Wikiloc

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Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en coordinación con la Comisión de Fiestas del Camino Tornero, ha acordado suspender de forma inmediata la totalidad de los actos festivos programados para este fin de semana tras el fallecimiento repentino de un participante en el VIII Trail Las Fuentes, celebrado este sábado, 29 de agosto de 2026.

La suspensión afecta de manera directa a la ceremonia de entrega de medallas y trofeos de la propia carrera por montaña, así como a las actividades lúdicas y culturales que estaban previstas en este enclave del municipio lagunero.

Suspensión de eventos deportivos y condolencias oficiales

La trágica noticia ha obligado también a reorganizar el calendario deportivo municipal previsto para la jornada dominical:

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  • Aplazamiento del Hexplo Game: El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) ha decidido posponer la prueba Hexplo Game, fijada inicialmente para este domingo, 30 de agosto. El Consistorio informará próximamente sobre la nueva fecha de celebración.
  • Muestras de pesar: La corporación municipal ha hecho público su profundo pesar por la pérdida del corredor, trasladando sus más sinceras condolencias y apoyo a la familia, amistades y a toda la comunidad deportiva cercana al fallecido.

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