Atropello nocturno en Adeje: una mujer resulta herida tras ser alcanzada por un vehículo en la calle Gran Bretaña
El Centro Coordinador de Emergencias gestionó la alerta a última hora de este viernes y coordinó la asistencia médica y el dispositivo de seguridad
Una mujer, de la que no han trascendido más datos de filiación, resultó herida durante la noche de este viernes, 28 de agosto de 2026, tras ser atropellada por un vehículo en el municipio de Adeje, al sur de Tenerife. El suceso se produjo en la calle Gran Bretaña en torno a las 22:09 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la llamada de auxilio.
Tras registrar y clasificar la alerta, el coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) mantuvo contacto directo con las personas que presenciaron el incidente. A la vista de la información recabada sobre el estado de la víctima, el gestor de recursos ordenó la activación e inmediato desplazamiento de una ambulancia sanitarizada al punto del accidente.
Asistencia sanitaria y atestado policial
A su llegada a la vía pública, el personal médico y asistencial del SUC procedió a la valoración de la afectada, constatando que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores. Una vez estabilizada en el lugar de los hechos, la paciente fue trasladada en la ambulancia sanitarizada hasta las instalaciones del Hospital Universitario Hospiten Sur para una evaluación radiológica y atención especializada.
Paralelamente, los gestores del 112 comisionaron en la zona a patrullas de la Policía Local de Adeje. Los agentes municipales se hicieron cargo de regular la circulación en el tramo afectado e instruyeron las correspondientes diligencias y el atestado de tráfico para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.
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