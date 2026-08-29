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Accidente hípico en Güímar: un joven de 24 años resulta herido de carácter moderado tras caerse de un caballo

El Centro Coordinador de Emergencias 112 movilizó los recursos de asistencia y seguridad tras recibir el aviso al mediodía de este sábado

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un joven de 24 años de edad ha resultado herido durante el mediodía de este sábado, 29 de agosto de 2026, tras sufrir una caída mientras montaba a caballo en el municipio tinerfeño de Güímar. El accidente tuvo lugar a las 12:56 horas en el Camino El Badén, instante en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la llamada de auxilio.

Tras evaluar los datos facilitados por los testigos, el coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ordenó la activación inmediata de dos unidades de soporte: una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada, que se desplazaron con celeridad hasta la zona.

Traslado hospitalario y diligencias de seguridad

En el lugar de los hechos, el personal médico del SUC asistió al varón, quien presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores. Tras ser estabilizado en el sitio de la caída, el paciente fue evacuar en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria para recibir atención especializada.

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En el operativo de emergencia colaboraron asimismo efectivos de la Policía Local de Güímar, cuyos agentes aseguraron el entorno para facilitar el trabajo de los sanitarios e instruyeron las correspondientes diligencias tras el suceso.

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