Dos personas heridas tras sufrir un accidente de parapente en Adeje
Los afectados, de 64 y 22 años de edad, fueron evacuados desde una zona de difícil acceso en helicóptero
Dos personas ha resultado heridas este jueves tras sufrir un accidente en parapente en la zona de despegue de parapentistas en Taucho, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 17:07 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que dos parapentistas se habían caído en la citada zona, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, efectivos de emergencia rescataron a los afectados, dos hombres de 64 y 22 años de edad, de una zona de difícil acceso. Posteriormente, ambos fueron evacuados por el helicóptero del GES a la helisuperficie de Adeje.
A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a los dos heridos, que presentaron varios traumatismos de carácter moderado y fueron trasladados al Hospital Universitario Hospitén Sur y al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.
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