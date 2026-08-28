Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeRiesgo de inundacionesCD TenerifePlaya de BajamarCadáver en TenerifeNueva terapia visual en CanariasCB CanariasTerremotos en TenerifeRey de Noruega
instagramlinkedin

Dos personas heridas tras sufrir un accidente de parapente en Adeje

Los afectados, de 64 y 22 años de edad, fueron evacuados desde una zona de difícil acceso en helicóptero

Archivo - Imagen de archivo de una persona practicando parapente.

Archivo - Imagen de archivo de una persona practicando parapente. / EMERGENCIAS 112 - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Dos personas ha resultado heridas este jueves tras sufrir un accidente en parapente en la zona de despegue de parapentistas en Taucho, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:07 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que dos parapentistas se habían caído en la citada zona, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de emergencia rescataron a los afectados, dos hombres de 64 y 22 años de edad, de una zona de difícil acceso. Posteriormente, ambos fueron evacuados por el helicóptero del GES a la helisuperficie de Adeje.

Noticias relacionadas

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a los dos heridos, que presentaron varios traumatismos de carácter moderado y fueron trasladados al Hospital Universitario Hospitén Sur y al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Espectáculo gratuito en La Laguna: Antonio Orozco protagonizará el gran concierto de las Fiestas del Cristo 2026
  2. Hallan el cadáver de una mujer en una tienda de campaña en Tenerife
  3. El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
  4. Multa de 200 euros por circular con un vehículo no autorizado en la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: el distintivo que identifica a los vehículos tinerfeños
  5. Episodio de contaminación en la costa de Tenerife: cierra la playa de Bajamar, en La Laguna
  6. Nueva tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo se paga, bonificaciones y cómo será la domiciliación
  7. Canarias despide el verano con un eclipse parcial de Luna este 28 de agosto: dónde verlo, cómo y a qué hora
  8. La costa de Anaga vuelve a temblar: el IGN registra al menos siete réplicas tras el terremoto 3,6 que sacudió la zona metropolitana de Tenerife

Sismicidad al noreste de Tenerife: Anaga suma dos nuevos microterremotos de magnitud 1,7

Sismicidad al noreste de Tenerife: Anaga suma dos nuevos microterremotos de magnitud 1,7

Yerai Martín pide calma para el Costa Adeje de la 26/27: “Es una temporada para cuidar las expectativas”

Yerai Martín pide calma para el Costa Adeje de la 26/27: “Es una temporada para cuidar las expectativas”

Multa de 200 euros por cometer estas infracciones durante la operación retorno: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños este fin de semana

Multa de 200 euros por cometer estas infracciones durante la operación retorno: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños este fin de semana

Arranca la pretemporada de Los Guanches: el Arona Tenerife ya piensa en la Supercopa de España en Zaragoza

Arranca la pretemporada de Los Guanches: el Arona Tenerife ya piensa en la Supercopa de España en Zaragoza

Yincana a lo canario en el norte de Tenerife entre papas, trillos, pinocha y mojo

Yincana a lo canario en el norte de Tenerife entre papas, trillos, pinocha y mojo

Eclipse parcial de Luna en Tenerife un fotógrafo captura el fenómeno astronómico desde El Teide

Investigan una agresión sexual entre menores de edad en un piso tutelado de Burgos

Investigan una agresión sexual entre menores de edad en un piso tutelado de Burgos

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 7 de la Vuelta a España 2026, en directo
Tracking Pixel Contents