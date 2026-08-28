Un hombre desnudo obliga a cortar el tráfico en un túnel de Canarias
Los conductores presenciaron una escena a primera hora de la tarde de este jueves que hizo interrumpir la circulación a la salida de Las Palmas de Gran Canaria
Benyara Machinea
Los conductores que circulaban este jueves por la GC-1en dirección sur se encontraron a primera hora de la tarde con una escena surrealista. Un viandante decidió pasearse por el túnel de La Laja completamente desnudo y con un bolso al hombro, lo que obligó a cortar el tráfico y causó importantes retenciones a la salida de Las Palmas de Gran Canaria.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.30 horas y llevaron a cortar la entrada al túnel durante media hora por los tres carriles de circulación. Los testigos que presenciaron lo ocurrido tuvieron que esperar a que el peatón abandonase la vía para poder continuar hacia sus destinos.
El suceso obligó a intervenir a la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil, que consiguió poner al hombre a salvo y realizó las diligencias correspondientes para dirimir las posibles responsabilidades.
Trasladado a un lugar seguro
Los agentes lograron sacar al peatón de la carretera y trasladarle a un lugar seguro. Acto seguido, reiniciaron el tráfico, después de 30 minutos durante los que el túnel permaneció cerrado para evitar un percance.
Durante la intervención no hubo que lamentar colisiones ni accidentes por parte de los conductores que esperaban a que se retomara la circulación con normalidad.
Tráfico ralentizado
Este percance, sumado a otros incidentes en las carreteras, complicó el tráfico durante la jornada del jueves. En el municipio de Telde se produjo también un choque con varios vehículos implicados a la altura de Bocabarranco.
Este otro episodio tuvo lugar en los carriles que van en dirección a Las Palmas de Gran Canaria y generó una importante acumulación de vehículos en dicho tramo de la autovía.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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