Emergencia en el Parque García Sanabria: revierten una parada cardiorrespiratoria a un hombre de 69 años en Tenerife

Un hombre de 69 años de edad fue trasladado e ingresado en estado crítico durante la tarde de este jueves en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife. La rápida e inmediata intervención del personal sanitario y de la ciudadanía logró revertir el cuadro antes de su evacuación al centro hospitalario.

Los hechos se desencadenaron en torno a las 19:35 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada de auxilio informando de que un varón se había desplomado repentinamente en el céntrico Parque García Sanabria y requería asistencia médica urgente.

Cadena de supervivencia: reanimación guiada y presencia de un médico

Durante la llamada de socorro, el coordinador sanitario del 112 facilitó al alertante las instrucciones necesarias para evaluar las constantes del afectado. Al verificar que no respiraba, el teleoperador le guio paso a paso para iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica de manera inmediata.

Entre las personas que presenciaron el colapso se encontraba un médico fuera de servicio, quien se sumó al instante a las maniobras de auxilio hasta la llegada de los recursos de emergencia:

Llegada del SUC: Los efectivos del Servicio de Urgencias Canario se personaron en el parque con una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada).

Los efectivos del se personaron en el parque con una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada). Reversión de la parada: El equipo sanitario del SUC continuó con las técnicas de reanimación cardiopulmonar avanzada e instrumentalizada, logrando finalmente revertir el paro cardiaco y recuperar el pulso del paciente.

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Una vez estabilizado en el lugar del incidente, el afectado fue trasladado de urgencia en la ambulancia medicalizada hasta las instalaciones de La Candelaria, donde ingresó en estado crítico bajo supervisión médica especializada.