Una banda asalta una joyería a plena luz del día en el centro comercial Yumbo de Santa Cruz de Tenerife con gas pimienta

Una banda de delincuentes ha perpetrado un nuevo asalto en una tienda de Tenerife. Ocurrió a plena luz del día y con el centro comercial Yumbo, en Ofra, lleno de clientes. El pasado sábado 22 de agosto, alrededor de las 12:30 horas, tres encapuchados accedieron al establecimiento y atracaron una joyería. Un cuarto integrante del grupo los esperaba en el exterior, al volante de un BMW preparado para facilitar la huida.

Los delincuentes irrumpieron en el centro comercial sin importarles la presencia de numerosas personas que realizaban sus compras. Uno de los vigilantes de seguridad del Yumbo les plantó cara cuando los vio dirigirse hacia la joyería.

Los asaltantes rompieron entonces uno de los escaparates con un objeto contundente y comenzaron a extraer las alhajas. Al verse sorprendidos por el trabajador, uno de ellos sacó un spray de gas pimienta y lo roció contra el vigilante, afectando también a una empleada del establecimiento. Ambos tuvieron que recibir asistencia médica en un centro próximo, con los ojos encarnados e irritados por el efecto del aerosol.

Huyeron en dirección contraria

Después de hacerse con las joyas, cuyo valor todavía está por determinar, los tres encapuchados abandonaron el centro comercial y subieron al vehículo que les esperaba. La banda emprendió la huida a gran velocidad y en dirección contraria por la calle Hernán Cortés, una vía transversal de la avenida de Los Príncipes donde se encuentra el Yumbo. Testigos aseguran que los ocupantes del BMW hacían sonar el claxon para evitar una colisión frontal con los vehículos que circulaban por la zona.

La Policía Nacional, alertada pasadas las 12:40 horas, se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes buscan a cuatro personas y tratan de determinar si son los mismos delincuentes que estarían detrás de otros dos asaltos cometidos contra establecimientos de esta misma cadena de joyerías. Ambos ocurrieron el mismo día, el pasado 8 de agosto, en el centro comercial Concorde de Taco y en la Rambla de Los Menceyes de Punta Larga, en Candelaria.

¿Son los mismos que los otros dos atracos a la misma firma de joyas de este mes?

Por ahora se trata solo de una hipótesis policial, aunque los investigadores han encontrado semejanzas entre los tres golpes. La principal diferencia conocida está en el medio utilizado para escapar. En los dos atracos del 8 de agosto se emplearon motocicletas robadas, como muestra un vídeo grabado durante el ataque a la joyería de Candelaria. En el asalto del Yumbo, en cambio, utilizaron un automóvil, cuyo origen también está siendo investigado.

Hay otro elemento que ha llamado especialmente la atención de los investigadores: el uso del gas pimienta para neutralizar a quienes intentan impedir el robo. No es la primera vez que este método aparece en asaltos cometidos en Tenerife. El aerosol se ha convertido en un recurso utilizado por algunos grupos de delincuentes para apartar a vigilantes, trabajadores o testigos y facilitar su huida.

El uso del gas pimienta

Precisamente este jueves, la Guardia Civil informó de otro golpe contra la delincuencia violenta en Tenerife. Agentes del instituto armado detuvieron a cuatro varones, uno de ellos menor de edad y todos residentes en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, por su presunta participación en un robo con violencia e intimidación en un restaurante de Las Chafiras, en San Miguel de Abona.

Los asaltantes emplearon mazas, armas blancas y un spray de pimienta para hacerse con un botín de unos 1.500 euros. Durante la huida, además, utilizaron el aerosol contra los clientes que se encontraban en la terraza del establecimiento.

Dos investigaciones distintas y todavía sin conexión acreditada comparten así un elemento que preocupa a los investigadores: el gas pimienta como arma para abrirse paso durante los atracos y garantizar la fuga. En el caso del Yumbo, la Policía trata ahora de averiguar si detrás del último golpe y de los dos cometidos el 8 de agosto se encuentra el mismo grupo.