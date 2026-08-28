La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'El Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Canarias

La Audiencia Nacional ha accedido a entregar a las autoridades de Irlanda a Jamie Hutch, hijo del histórico delincuente Gerry Hutch, también conocido como El Monje y considerado el líder de una de las mafias más importantes de su país. El sospechoso residía en Lanzarote y está reclamado para ser enjuiciado por un presunto delito de pertenencia o participación en una organización criminal.

La resolución, dictada el pasado 18 de agosto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, desestima el recurso de apelación presentado por la defensa y ratifica el auto que había autorizado la ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

La defensa alegaba, entre otros motivos, que el investigado residía de forma permanente en Lanzarote durante el periodo en el que presuntamente se produjeron los hechos y que existía un procedimiento penal abierto en España, en concreto unas diligencias previas que se seguían en la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife.

No son los mismos hechos

Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que no se ha acreditado que la causa que se sigue en Lanzarote se refiera a los mismos hechos por los que Irlanda solicita la entrega. La Sala recuerda además que no existe una sentencia firme, condenatoria o absolutoria, que impida la entrega.

Gerry Hutch, conocido como El Monje / RTÉ

La resolución rechaza de igual forma el argumento de la defensa relativo a una supuesta falta de notificación previa de los cargos o del procedimiento irlandés. Los magistrados sostienen que esa circunstancia no constituye, de acuerdo con la normativa aplicable a las órdenes europeas de detención, una causa para denegar la entrega y señalan que el reclamado podrá ejercer su derecho de defensa en el procedimiento que se siga en Irlanda.

El sospechoso habría colaborado en actividades de la organización criminal durante su estancia en Canarias

El auto describe una investigación relacionada con un supuesto grupo delictivo y con la obtención y transmisión de información confidencial sobre investigaciones policiales. Según la documentación remitida por las autoridades irlandesas, el reclamado habría participado o colaborado en actividades de la organización criminal Hutch mientras residía en Lanzarote, entre abril de 2016 y septiembre de 2021.

Detenido en Lanzarote uno de los líderes de la organización criminal irlandesa Hutch / ED

La defensa sostenía que la residencia del investigado en Canarias y la existencia de actuaciones judiciales en Arrecife debían determinar la competencia de la jurisdicción española. La Audiencia Nacional, no obstante, concluye que el hecho de que una parte de la presunta colaboración se realizara desde Lanzarote no excluye la competencia de los tribunales irlandeses, ya que los hechos investigados y sus efectos se habrían producido también en su país natal.

Resolución firme

La Sala señala a su vez que, en el momento de ejecutar la entrega, el órgano judicial competente podrá consultar con el juzgado español en el que se siga cualquier otro procedimiento contra el reclamado para determinar si procede suspender de forma temporal su entrega o, en su caso, condicionarla a su posterior devolución a España.

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En definitiva, la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso y confirmado la decisión adoptada el 8 de julio para ejecutar la orden europea de detención y entrega, sin imponer costas especiales al recurrente. La resolución es firme y contra ella no cabe recurso.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas