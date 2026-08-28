Asalto en el barrio de La Salud: detienen a una mujer por atracar a un vecino con una navaja en su propia casa

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife procedieron durante la noche de este jueves, sobre las 21:00 horas, a la detención de una mujer de 39 años, identificada como M.I.G.C., como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en el interior de una vivienda habitada en el barrio capitalino de La Salud.

La intervención se desencadenó cuando una patrulla que realizaba labores de prevención en la zona fue requerida a pie de calle por una residente desde su balcón. La testigo alertó a los agentes sobre la presencia de una persona muy alterada que gritaba y presentaba heridas sangrantes en las manos en las zonas comunes del inmueble adyacente. Los funcionarios accedieron de inmediato al edificio para asegurar el área y aclarar lo sucedido.

Forcejeo por la cartera y botín oculto en el calzado

En el lugar de los hechos, un vecino de la finca relató a los agentes que acababa de sufrir un asalto en su propio piso. Según su testimonio, la agresora se le aproximó de forma insistente en la vía pública para ofrecerse a trasladarle las bolsas de la compra hasta la vivienda. Una vez dentro del domicilio, la mujer aprovechó un despiste cuando la víctima le servía un refresco para intentar arrebatarle la cartera:

Amenaza con arma blanca: La detenida esgrimió una navaja y entabló un violento forcejeo con la víctima, en el transcurso del cual se ocasionó un corte en sus propias manos.

La detenida esgrimió una navaja y entabló un violento forcejeo con la víctima, en el transcurso del cual se ocasionó un corte en sus propias manos. Intento de fuga fallido: Tras arrebatarle 110 euros en efectivo, la asaltante descendió apresuradamente las escaleras pero se encontró la puerta del portal cerrada con llave, quedando atrapada en el vestíbulo sin posibilidad de escapar.

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Durante la inspección del inmueble y el cacheo de seguridad, los agentes de la Policía Local hallaron la navaja empleada sobre un armario contador de electricidad y localizaron los 110 euros robados ocultos en la plantilla del calzado de la mujer. Tras ser evaluada y atendida de sus heridas en un centro de salud de la capital, la arrestada fue conducida a dependencias policiales para ser puesta a disposición de la Autoridad Judicial.