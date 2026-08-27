La reyerta de La Isleta comenzó con un intento de robo y dejó un herido crítico por apuñalamiento

La violenta reyerta con arma blanca que dejó un herido crítico en la tarde del martes en medio de la calle Luján Pérez, en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, comenzó por un intento de robo. Una persona sin hogar, de nacionalidad española y 51 años, se acercó a un ciudadano lituano de 34 años al que conocía porque ambos pernoctaban en la vía pública con la intención de sustraerle sus pertenencias y objetos de valor. Pero, cuando este se negó, presuntamente le clavó un cuchillo de cocina en el pecho. Minutos después, el apuñalado decidió vengarse y le propinó una fuerte patada en la cabeza.

El enfrentamiento concluyó con la detención de los dos implicados y el traslado de ambos bajo custodia policial al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para recibir atención médica. El supuesto autor de la cuchillada requirió seis puntos de sutura en la cabeza y recibió el alta médica unas horas después.

Su rival, sin embargo, fue trasladado a la Unidad de Críticos debido a la herida sangrante que presentaba en el tórax y que puso en riesgo su vida. En la mañana del miércoles, según ha podido saber este periódico, su estado mejoró y salió de peligro, por lo que unas horas más tarde abandonó el centro hospitalario. Está previsto que ambos pasen a disposición de la autoridad judicial competente este jueves.

Sale de peligro

La pelea tuvo lugar poco antes de las 20.00 horas del martes bajo la atenta mirada de numerosas personas que transitaban por la zona. Algunos testigos presenciaron la agresión y uno de ellos utilizó su teléfono móvil para grabar una parte de la secuencia.

Tras una discusión previa entre los varones, el de 51 años atacó con un cuchillo al ciudadano lituano y le causó una herida en el torso. Después, ambos continuaron agrediéndose hasta que uno de ellos cayó al sueño. En las imágenes se aprecia como el lesionado se quita la camisa, manchada de sangre, y se vuelve a dirigir hacia el otro implicado para propinarle una patada en la cabeza.

Cuchillo de cocina con una hoja de aproximadamente 13 centímetros. / Policía Local.

Poco después, llegaron al lugar agentes de la Policía Local, que localizaron a los dos implicados. Uno de los sospechosos emprendió la huida a pie al percatarse de la presencia policial e hizo caso omiso a las señales de los agentes. Tras la persecución, los efectivos lograron alcanzarlo e inmovilizarlo.

Durante la intervención también fue localizado un cuchillo de cocina con una hoja de unos 13 centímetros que habría sido el arma empleada durante el altercado.

Este suceso se produjo después de otros dos episodios con arma blanca registrados en las últimas semanas en la capital. El 4 de agosto, un individuo armado atacó a otro varón en la zona del paseo de Las Canteras e intentó seguir apuñalándole.

Altercados con arma blanca

Apenas dos semanas después, el 17 de agosto, dos policías locales sorprendieron a un individuo en el interior de un coche que había sido violentado. Trató de huir y, cuando fue alcanzado por los agentes, extrajo un cuchillo y lo esgrimió contra ellos con movimientos amenazantes para que no se acercaran. Los dos intervinientes resultaron lesionados.

A raíz del último altercado, el sindicato CSIF considera que la presencia de armas blancas en actuaciones policiales "ha dejado de constituir una situación excepcional". "Lo preocupante es el repunte de episodios de extrema gravedad observado durante las últimas semanas", sostiene.

Francisco Melián, delegado del CSIF en la Policía Local de Las palmas de Gran Canaria, considera que la respuesta del Ayuntamiento "no se ha adaptado lo suficiente a esta realidad" y reclama una estrategia integral que combine prevención, presencia policial, formación y medios adecuados. "No podemos esperar a que un agente o un ciudadano pierda la vida para empezar a adoptar medidas", remarcó.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas