Nuevo golpe en Tenerife a las bandas que utilizan la violencia extrema en sus atracos

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe a la delincuencia violenta en Tenerife. Agentes del cuerpo detuvieron a cuatro varones, uno de ellos menor de edad, todos residentes en Santa Cruz y La Laguna acusados de participar en un robo con violencia e intimidación cometido en un restaurante de Las Chafiras, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona. El grupo irrumpió con un vehículo y empleó mazas, armas blancas y un spray de pimienta para hacerse con un botín de 1.500 euros. Durante la huida, además, los asaltantes utilizaron el gas contra los clientes que se encontraban en la terraza.

El episodio revela el grado de violencia empleado en una acción que no se limitó a intimidar a los trabajadores del local. El spray de pimienta fue utilizado también contra personas ajenas al robo mientras los autores trataban de escapar. La investigación comenzó después de que una patrulla recibiera el aviso del asalto y permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos.

Los agentes del Puesto Principal de Granadilla de Abona desplegaron vigilancias y realizaron distintas pesquisas hasta identificar a los presuntos autores. Fueron localizados pocos días después de los hechos y detenidos como supuestos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación. En el operativo se recuperó el vehículo empleado en el asalto y también las armas y el gas pimienta utilizados durante el golpe. Los cuatro quedaron a disposición de la autoridad judicial y, en el caso del menor, de la Fiscalía de Menores.

La operación adquiere mayor relevancia al producirse en un momento en el que las fuerzas de seguridad han situado el foco sobre varios grupos dedicados a los robos violentos en la isla. En apenas unas semanas, otras dos actuaciones de gran calado han permitido desarticular organizaciones que utilizaban métodos contundentes para hacerse con dinero y mercancía en distintos establecimientos.

La primera de esas operaciones, culminada este mes, permitió desmantelar lo que la Guardia Civil identificó como la banda más activa de Tenerife. Ocho personas fueron detenidas después de cuatro meses de investigación. Se les atribuyen 34 hechos delictivos cometidos en gasolineras, restaurantes y comercios. El grupo disponía de un auténtico arsenal para sus asaltos: pistolas táser, mazas, armas blancas de gran tamaño y puños americanos. Tres de los líderes ingresaron en prisión provisional.

El segundo golpe policial reciente tuvo como objetivo a otro grupo de cuatro integrantes especializado en robos en establecimientos comerciales. En este caso, los investigadores centraron sus pesquisas en la sustracción de ropa de marca y productos tecnológicos de alta gama, utilizando también la intimidación y el descuido para hacerse con mercancía. El valor de los efectos sustraídos superaba los 13.000 euros.

Las tres investigaciones presentan objetivos y escenarios diferentes, pero comparten un elemento que ha elevado la preocupación policial: grupos organizados que recurrían a la intimidación y a objetos concebidos para aumentar su capacidad de agresión durante los robos. En el último caso de Las Chafiras, esa escalada alcanzó también a los clientes que se encontraban en el exterior del establecimiento cuando los sospechosos emprendieron la huida.

La actuación de Granadilla presenta además un elemento de especial interés por la rapidez con la que se produjo la identificación de los presuntos autores. Los investigadores combinaron las pesquisas con dispositivos de vigilancia hasta localizarlos pocos días después del robo. La recuperación del vehículo y del material empleado permite incorporar a las diligencias tanto el medio utilizado para irrumpir en el local como las armas y el spray empleados durante el asalto.

La sucesión de operaciones en agosto deja además distintos perfiles dentro de esta delincuencia. El grupo de Las Chafiras actuó contra un establecimiento hostelero; la organización considerada por la Guardia Civil como la más activa de Tenerife extendía sus objetivos a gasolineras, restaurantes y comercios; mientras que el tercer grupo había puesto el foco en establecimientos comerciales y mercancía de elevado valor.