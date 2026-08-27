Interceptan una almohada impregnada con cocaína en el desembarco de un ferry procedente de Canarias

La Guardia Civil ha detenido a una persona por un supuesto delito contra la salud pública, en su modalidad tráfico de drogas, al detectar entre sus pertenencias cocaína impregnada en una almohada que intentaba introducir en la península en el desembarco en el Puerto de Huelva de un ferry procedente de Canarias.

Según ha indicado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron el 21 de agosto, en el marco de los controles habituales de pasajeros y vehículos que se realizan en las instalaciones portuarias, cuando un vehículo y su ocupante fueron inspeccionados en el control aduanero por los agentes por los agentes de la Compañía de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil junto a los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de Huelva.

Durante este reconocimiento el guía canino, junto a su perro detector de drogas del Servicio Cinológico de la Comandancia de Huelva, marcó de forma directa un elemento del interior del habitáculo.

Un "peso desproporcionado"

Al examinar los agentes el vehículo con detalle, advirtieron la presencia de una almohada que presentaba un peso desproporcionado con una textura húmeda.

Ante la sospecha que pudiera contener algún tipo de droga oculta impregnada, se sometió el tejido a pruebas de varios reactivos de narcotest y ofreció un resultado positivo en cocaína.

Extracción de la droga

Explica la Guardia Civil que la cocaína podría haber sido impregnada en las fibras de la almohada con la intención de someterla posteriormente a tratamientos químicos para su extracción y recuperación.

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La persona detenida y la almohada impregnada en cocaína han quedado puestos a disposición de la autoridad judicial que entiende de la causa, que ha decretado el ingreso en prisión preventiva.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas