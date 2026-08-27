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Hallan el cadáver de una mujer en una tienda de campaña en Tenerife

El cuerpo fue localizado por un hombre que paseaba a su perro por las cercanías

Hallan una mujer muerta en una tienda de campaña

Hallan una mujer muerta en una tienda de campaña / El Día

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

El cadáver de una mujer ha sido hallado en el interior de una tienda de campaña en el sur de Tenerife.

El cuerpo sin vida fue localizado en la tarde de este jueves por un ciudadano que paseaba a su perro en la zona costera del municipio de Arona.

La persona fallecida era una ciudadana de origen extranjero sin hogar que residía de forma temporal en una tienda de campaña en las proximidades del núcleo de Las Galletas.

Policías locales

El testigo principal detectó un fuerte olor a putrefacción cuando caminaba por las cercanías de la citada tienda. Y decidió avisar a integrantes de la Policía Local de Arona.

Los agentes municipales acudieron hasta el lugar de los hechos y trataron de abrir la tienda, pero se hallaba cerrada por dentro. Ante dicha circunstancia, decidieron romperla con un cuchillo.

Los funcionarios del cuerpo de seguridad comprobaron que una mujer se hallaba fallecida desde hacía varios días y estaba tapada por una manta.

Cerca de caravanas

La localización del cadáver se produjo en un descampado situado cerca de un aparcamiento en el que hay diversas caravanas, en la parte trasera del pabellón polideportivo de Las Galletas.

Tienda de campaña donde murió una mujer

Tienda de campaña donde murió una mujer / El Día

Supuestamente, la persona fallecida acudía a buscar agua para asearse a las duchas de la playa de Las Galletas.

Pero algunas personas que viven por la zona llevaban varios días sin verla.

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Autopsia

Los agentes de la Guardia Civil que acudieron a la zona no detectaron signos externos de violencia en la mujer fallecida, pero será la autopsia la que determine las circunstancias reales de la muerte.

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