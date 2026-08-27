Detenido un varón por amenazar de muerte a su pareja en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife procedieron al arresto, el pasado sábado, de un hombre de 76 años por las reiteradas amenazas de muerte que ha proferido hacia su mujer en los últimos meses. Los hechos ocurrieron en la vivienda en la que ambos conviven en el barrio de La Salud. El detenido fue identificado como J.Y.H. y estaba presente en el domicilio en el momento de la intervención policial.

Los policías locales acudieron hasta el lugar al ser alertados de un episodio de alta agresividad del arrestado y las amenazas de muerte hacia su mujer. Los agentes tuvieron que personarse y esclarecer la situación entrevistándose con la víctima que se encontraba en gran estado de ansiedad. La mujer, de 75 años, refirió que lleva dos meses encerrándose en su habitación para dormir ante las continuas amenazas de muerte, también explicó que el detenido le obliga a realizar todas las tareas domésticas e incluso que le limita el acceso a su dinero.

Durante la actuación policial se personó uno de los hijos de la pareja, quien detalló que la agresividad y proliferación de amenazas de muerte hacia su madre se han incrementado de manera notable en las últimas semanas. Además, señaló que tanto él como sus hermanos temen que su padre cumpla dichas amenazas y acabe con la vida de su madre.

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A la vista de los hechos se procedió a la detención de este hombre, su traslado a un centro de salud y, posteriormente, a las dependencias policiales quedando a disposición de la autoridad judicial oportuna.