Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVertidos en el polígono industrial de GüímarCD TenerifeHipotecas en CanariasCierre de la playa de BajamarEsclavitud en CanariasViajes en tuk tukCasa más cara de Canarias
instagramlinkedin

Un desprendimiento obliga a cerrar un carril de la carretera hacia Igueste de San Andrés en la salida del pueblo

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife controla la circulación en la zona, mientras los equipos de Carreteras del Cabildo de Tenerife intervienen en la vía

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife en una imagen de archivo

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife en una imagen de archivo / P. L. S. C. T.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un desprendimiento registrado este jueves en la carretera TF-121, en dirección a Igueste de San Andrés, ha obligado a mantener cerrado uno de los carriles a la circulación a la salida del pueblo, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

Una patrulla de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife permanece en la zona afectada en el distrito de Anaga para controlar la situación y garantizar la seguridad mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias.

Avisados los equipos de Carreteras

Los equipos de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife ya han sido avisados del incidente para intervenir en la vía y retirar los materiales desprendidos.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, la afección se limita al cierre de un carril, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución al circular por este tramo de la TF-121 y atender a las indicaciones de los agentes que se encuentran en el lugar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar
  2. La Laguna cede un solar de 2.384 metros cuadrados en la Avenida de los Menceyes para un nuevo centro sanitario
  3. El Cabildo suspende temporalmente el paso de vehículos en la TF-5 entre Icod de los Vinos y El Tanque para rehabilitar el firme
  4. Multa de 200 euros por entrar con estos vehículos en el determinadas zonas de Santa Cruz de Tenerife: así funcionará la nueva ZBE
  5. Inmueble de récord en Tenerife: el sur alberga la mansión más cara de Canarias con 10 millones de euros
  6. Las dos orcas de Marineland serán transportadas 'en breve' a Loro Parque
  7. Cambios en el gobierno de La Laguna: Elena García entrará como concejala tras la dimisión de Adrián del Castillo
  8. Así queda el mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz: estas son las 92 calles afectadas

Un desprendimiento obliga a cerrar un carril de la carretera hacia Igueste de San Andrés en la salida del pueblo

Un desprendimiento obliga a cerrar un carril de la carretera hacia Igueste de San Andrés en la salida del pueblo

Alarma en Noruega por la salud de Harald V: el rey que estuvo ingresado en Tenerife empeora a estado "muy grave"

Alarma en Noruega por la salud de Harald V: el rey que estuvo ingresado en Tenerife empeora a estado "muy grave"

Los fuegos fatuos toman Teamfight Tactics con la llegada de Foresta encantada y su nueva etapa bajo Unreal Engine

Los fuegos fatuos toman Teamfight Tactics con la llegada de Foresta encantada y su nueva etapa bajo Unreal Engine

Científicos descubren que las orcas y los delfines han alcanzado un punto de “no retorno” evolutivo y no podrán volver a tierra firme

Científicos descubren que las orcas y los delfines han alcanzado un punto de “no retorno” evolutivo y no podrán volver a tierra firme

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

El restaurante de Tenerife que lleva casi 50 años sirviendo cocina canaria: cuenta con tres platos estrellas que triunfan entre sus clientes

El restaurante de Tenerife que lleva casi 50 años sirviendo cocina canaria: cuenta con tres platos estrellas que triunfan entre sus clientes

El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar

El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
Tracking Pixel Contents