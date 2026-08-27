Un desprendimiento obliga a cerrar un carril de la carretera hacia Igueste de San Andrés en la salida del pueblo
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife controla la circulación en la zona, mientras los equipos de Carreteras del Cabildo de Tenerife intervienen en la vía
Un desprendimiento registrado este jueves en la carretera TF-121, en dirección a Igueste de San Andrés, ha obligado a mantener cerrado uno de los carriles a la circulación a la salida del pueblo, según la información facilitada por los servicios de emergencia.
Una patrulla de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife permanece en la zona afectada en el distrito de Anaga para controlar la situación y garantizar la seguridad mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias.
Avisados los equipos de Carreteras
Los equipos de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife ya han sido avisados del incidente para intervenir en la vía y retirar los materiales desprendidos.
Por el momento, la afección se limita al cierre de un carril, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución al circular por este tramo de la TF-121 y atender a las indicaciones de los agentes que se encuentran en el lugar.
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